Украинская армия значительно продвинулась в Херсонской области: карта наступления 3 9.10.2022, 15:13

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Стало известно, какую площадь освободили ВСУ.

Украинские защитники продолжают вести активные бои на херсонском направлении. ВСУ уже освободили 1170 квадратных километров в Херсонской области, заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

«По состоянию на сегодняшний день уже с начала активных действий освобождено более 1170 квадратных километров на херсонском направлении. Это продолжается работа и по закреплению территорий, и по зачистке, и по проведению стабилизационных мероприятий, поскольку населенные пункты оставляют в себе «сюрпризы», которые покинули оккупанты», – отметила Гуменюк в эфире телемарафона.

В МВД ранее сообщили, что в Херсонской области деоккупировано более 50 населенных пунктов, освобождены ориентировочно три тысячи граждан от российского нашествия.

Среди освобожденных населенных пунктов: Высокополье, Воронцовка, Золотая Балка, Гавриловка, Новоалександровка, Давыдов Брод, Архангельское, Осокоровка и другие.

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