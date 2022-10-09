Украинская армия значительно продвинулась в Херсонской области: карта наступления

Украинская армия значительно продвинулась в Херсонской области: карта наступления3
- 9.10.2022, 15:13
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Стало известно, какую площадь освободили ВСУ.
Украинские защитники продолжают вести активные бои на херсонском направлении. ВСУ уже освободили 1170 квадратных километров в Херсонской области, заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.
«По состоянию на сегодняшний день уже с начала активных действий освобождено более 1170 квадратных километров на херсонском направлении. Это продолжается работа и по закреплению территорий, и по зачистке, и по проведению стабилизационных мероприятий, поскольку населенные пункты оставляют в себе «сюрпризы», которые покинули оккупанты», – отметила Гуменюк в эфире телемарафона.
В МВД ранее сообщили, что в Херсонской области деоккупировано более 50 населенных пунктов, освобождены ориентировочно три тысячи граждан от российского нашествия.
Среди освобожденных населенных пунктов: Высокополье, Воронцовка, Золотая Балка, Гавриловка, Новоалександровка, Давыдов Брод, Архангельское, Осокоровка и другие.