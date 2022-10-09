«И тогда было понятно, что объективные законы экономики сильнее указов» 9.10.2022, 15:18

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Поучительная история 2000-летней давности.

Телеграм-канал «Письма к дочери» поделился поучительной историей 2000-летней давности:

— Римские императоры, за редкими исключениями, старались лишний раз не лезть в экономику руками. Жили по принципу: не трогай пока работает. И ничего. Все работало.

Но во времена императора Тиберия Юлия Цезаря Августа случилось так, что цены в Италии начали совершенно бесконтрольно расти. Дорожало все, а особенно еда. Не очень понятно какие были для этого базовые причины, потому что римские историки во всем винят испортившиеся нравы.

В 22 году, ровно кстати две тысячи лет назад, положение с ростом цен в империи стало настолько тревожным, что сенат решил обратиться к императору. Сенаторы просили императора принять неотложные меры для обуздания алчности торговцев и перекупщиков, ибо «недозволенные цены на съестные припасы растут каждый день» и обычными мерами остановить их рост уже невозможно.

И знаешь, что написал им в ответ Тиберий? Что попытка обуздать рост цен принесет государству больше вреда, чем пользы. Что ни указы, ни эдикты цены не остановят, а только разорят одних и озлобят других. И что лучше положиться на естественный ход времени и подождать пока все изменит к лучшему «ощущение меры дозволенного, бедняков — нужда, богачей — пресыщение».

Правда, при этом, потолок цен на хлеб Тиберий все-таки установил. Но он не пугал торговцев уголовными делами. Вместо этого он ввел для хлеботорговцев специальные выплаты из государственный казны, чтобы компенсировать им разницу между справедливыми и рыночными ценами.

И надо сказать, что спустя некоторое время инфляция пришла в норму. Мало того, что цены перестали расти, потому что они достигли естественного потолка, так они еще и начали снижаться обратно. Безо всяких уголовных дел и строгих императорских декретов.

Император Тиберий был сложным человеком. Многие, и не без причины считали его жестоким тираном. Но он же был еще и умным человеком. И две тысячи лет назад он понимал, что объективные законы экономики сильнее императорских указов. И лучше не выставлять себя в неудобном виде, пытаясь обуздать стихию свободного рынка.

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