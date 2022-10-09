Российский пропагандист обвинил в подрыве Крымского моста… Киркорова 6 9.10.2022, 15:21

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Маразм крепчал.

Актер из сериала «Кадетство» и российский пропагандист Борис Корчевников нашел «логичное» объяснение, почему Россия проигрывает в войне против Украины.

Он заявил, что виной тому, в том числе и подрыв Крымского моста, богохульство Филиппа Киркорова. Пропагандист вспомнил юбилей артиста, на котором тот танцевал на кресте во время исполнения песни «Мария Магдалена», сообщает УНИАН.

Он добавил, что в книге святого Николая Сербского «Война и Библия» сказано, что Святитель Николай, в причинах неудач и проигрышей на войне, на первое место поставил – богохульство.

«Один человек святой жизни написал мне: «Проплясал Филипп на кресте и началось… Буквально на следующий день в Давыдовом броде было сожжено большое скопление нашей техники. А дальше пошло и пошло. Сегодня Крымский мост. Почему у нас решили, что подобное (богохульство, - ред.) пройдёт безнаказанно?!» – сказал Корчевников.

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