ГУР: Путин склоняет Лукашенко к открытой войне против Украины 3 9.10.2022, 15:24

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В украинской разведке рассказали о ситуации на белорусской границе.

Российская Федерация пытается заставить Беларусь открыто развязать войну против Украины. У украинско-белорусской границы сосредоточено 6 батальонов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки МО.

«Мы видим мероприятия, проводимые Россией для того, чтобы заставить руководство Беларуси вступить в открытую войну. Постоянно проводятся встречи Путина (Владимир Путин, президент России, - ред.) и Александра Лукашенко, где обсуждается этот вопрос и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению», - заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

В настоящее время Беларусь сосредоточила у границы с Украиной 6 батальонов командования сил специальных операций.

«Лукашенко готов отдать все, что у него есть, пусть это использует Россия, но чтобы силы Беларуси напрямую не вступали в войну против нашей страны», - добавляет представитель ГУР.

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