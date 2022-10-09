После взрыва на Крымском мосту у российских войск появилась еще одна проблема

После взрыва на Крымском мосту у российских войск появилась еще одна проблема1
- 9.10.2022, 15:28
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Грузооборот упал примерно вдвое.
Крымский мост получил серьезные повреждения в результате взрыва, произошедшего 8 октября. Из-за этого у российских оккупантов возникли проблемы со снабжением своих войск на Юге.
Об этом «24 каналу» сказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, в связи со взрывом на Крымском мосту грузооборот упал примерно вдвое.
Арестович отметил, что, если взять за версию, что подрыв произошел из-за грузовика, то в нем могло быть около 9 тонн взрывчатки.
«У нас есть факт – два пролета сложились и частично повреждена железнодорожная ветка, которая идет выше», – сказал советник главы ОП.
По его словам, россияне уже заявили, что уже запустили Крымским мостом первый грузовой поезд. Но с автомобильным полотном так просто не будет.
«С точки зрения поставки российской южной группировки мы уже имеем определенные проблемы, которые быстро не будут решены», – подчеркнул Арестович.
Он отметил, что оккупанты уже показали запущенные легковые автомобили. Но ясно, что большие грузы с танками там не пройдут.