Стало известно, с кем сборная Беларуси по футболу сыграет в отборе на Евро-2024

Стало известно, с кем сборная Беларуси по футболу сыграет в отборе на Евро-20242
- 9.10.2022, 15:35
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Белорусские футболисты сыграют в группе «І».
Во Франкфурте-на-Майне прошла жеребьевка квалификации Евро-2024. В ней приняли участие 53 национальные ассоциации. Сборная Беларуси попала в группу «І» с командами Швейцарии, Израиля, Румынии, Косово и Андорры, сообщает «Прессбол».
В рамках жеребьевки 9 октября сборные разбиты на 10 групп: в семи группах по 5 команд, в трех — по 6. Германия, которая будет хозяйкой Евро-2024, получила прямую путевку в финальную стадию и не приняла участия в жеребьевке отборочного турнира.
Победители и обладатели вторых мест в группах выйдут в финальную стадию Евро-2024. Обладатели трех последних из 24 путевок определятся в стыковых матчах, участники которых станут известны по итогам Лиги Наций-2022/23.
Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.
Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.
Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.
Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.
Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фареры, Молдова.
Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.
Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.
Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино. Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра. Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.