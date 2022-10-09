Стало известно, с кем сборная Беларуси по футболу сыграет в отборе на Евро-2024 2 9.10.2022, 15:35

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Белорусские футболисты сыграют в группе «І».

Во Франкфурте-на-Майне прошла жеребьевка квалификации Евро-2024. В ней приняли участие 53 национальные ассоциации. Сборная Беларуси попала в группу «І» с командами Швейцарии, Израиля, Румынии, Косово и Андорры, сообщает «Прессбол».

В рамках жеребьевки 9 октября сборные разбиты на 10 групп: в семи группах по 5 команд, в трех — по 6. Германия, которая будет хозяйкой Евро-2024, получила прямую путевку в финальную стадию и не приняла участия в жеребьевке отборочного турнира.

Победители и обладатели вторых мест в группах выйдут в финальную стадию Евро-2024. Обладатели трех последних из 24 путевок определятся в стыковых матчах, участники которых станут известны по итогам Лиги Наций-2022/23.

Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.

Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.

Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.

Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.

Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фареры, Молдова.

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.

Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино. Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра. Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

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