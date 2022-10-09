Воронка войны 1 Юрий Бутусов

9.10.2022, 15:46

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Путин готовился к войне 20 лет, но за семь месяцев потратил в Украине свои лучшие войска.

Прокремлевские политики и пропагандисты ежедневно заклинают: «Пора начинать воевать по-настоящему, надо воевать жестко, хватит осторожничать!»

Они так и не понимают со своих диванов, что настоящая война начата 24 февраля и в этой настоящей войне украинцы уже уничтожили российских военных больше, чем было потеряно РФ за 10 лет войны в Чечне и СССР за 10 лет в Афганистане.

В этой настоящей войне Россия потеряла суперсовременных самолетов и вертолетов больше, чем США, НАТО и вся антииракская коалиция в войне в Ираке.

В этой настоящей войне Украина захватила исправными более 400 российских танков – российские танкисты бросили больше своей техники, чем находится на вооружении в любой стране Европы.

Они не понимают, что жесткость уже была вся возможная – Путин ударил всеми силами, сносил города и села, применил почти всю авиацию, артиллерию, большую часть баллистических и крылатых ракет, бомбил жилые кварталы неуправляемыми бомбами и ракетами с самого начала, убил тысячи гражданских, расстреливал любой транспорт и дом – и все это без каких-либо ограничений.

Затягивание войны – это признание слабости, и Крымский мост – это только признак того, что воронка войны затянет в себя всю Россию.

Поэтому российская армия численностью в 2 млн человек вместо себя посылает на фронт мобилизованных в РФ и на Донбассе.

Поэтому российская авиация не может подавить украинскую ПВО, и попытка летать над Украиной приведет к потерям, которые Россия не может себе позволить.

Поэтому российский флот потерял свой флагманский ракетный крейсер и не может ни подойти к украинским берегам, ни высадить десант.

Путин готовился к войне 20 лет, но за семь месяцев потратил в Украине свои лучшие войска, лучшее вооружение – и не добился результата. И теперь вместо профессиональной армии в бой отправят массу людей, которых гонят повестками, со старым оружием, которое снимают с баз хранения. То, что путинские генералы не смогли сделать за 20 лет подготовки, теперь будут расхлебывать мобилизованные после месячных сборов.

Россия мобилизуется не для того, чтобы добиться победы над Украиной, а для того, чтобы отсрочить поражение Кремля.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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