Как изменились цены на одни и те же товары в одном и том же магазине за год 9.10.2022, 15:54

Разбираем на примере Барановичей.

В октябрьских чеках из барановичского магазина, которые остались у журналистов intex-press.by с прошлого года, оказался довольно внушительный набор товаров: «молочка», яйца, мясные полуфабрикаты, колбасы, овощи и фрукты, – всего 19 позиций.

Сравнив стоимость всех этих товаров, журналисты выяснили, что больше всего за год в нашей персональной потребительской корзине подорожали помидоры – в 2,5 раза!

Примерно наполовину выросли в цене сыр, майонез, глазированные сырки и сахар. Где-то 30-40% к цене прибавили молоко, творог, куриное филе и бананы.

Меньше всего подорожал хлеб – на 5%.

Роста цен не произошло только по двум позициям из 18-ти: свиной фарш как стоил 9,99 рубля за килограмм в октябре 2021 года, так он и стоит. А пекинская капуста за год даже подешевела: 3,59 рубля за килограмм в октябре 2022-го вместо 3,99 рубля в октябре 2021-го.

В целом с учетом всех подорожаний и удешевлений наша потребительская корзина за год выросла в цене на 19%. И хотя официальные данные по инфляции за октябрь будут только в ноябре, этот показатель близок к тому росту цен, который показывает Белстат: 17% в январе-августе 2022 года к январю-августу 2021-го.

Напомним, что с 6 октября Александр Лукашенко потребовал заморозить цены на товары. А Комитет госконтроля начал масштабные мониторинги цен в торговых объектах Беларуси.

Как изменились цены на одни и те же товары в одном и том же барановичском магазине за год

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».