закрыть
9 октября 2022, воскресенье, 17:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У белорусов могут возникнуть проблемы с покупками на Aliexpress

7
  • 9.10.2022, 16:17
  • 3,234
У белорусов могут возникнуть проблемы с покупками на Aliexpress

Основной акционер компании отказался заниматься параллельным импортом.

У россиян, а вслед за ними и у белорусов могут возникнуть проблемы с покупками на Aliexpress, потому что крупнейший маркетплейс «AliExpress Россия», скорее всего, прекратит свое существование, пишет konkurent.ru. Сейчас «AliExpress Россия» полностью лишился инвестиций акционеров, а это Alibaba, сократил штат наполовину и не вкладывает деньги в продвижение.

Главная причина заката «AliExpress Россия» в том, что основной акционер отказался заниматься параллельным импортом, как это делают Ozon и Wildberries, чтобы не искать проблем с Apple по вопросу об интеллектуальных правах на продукцию. Собирается ли в будущем китайская корпорация Alibaba Group вкладываться в российский проект - неизвестно, однако вряд ли это будет скоро, отмечает источник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нобель – свидетель защиты
Нобель – свидетель защиты Андрей Санников
Костел и этих переживет
Костел и этих переживет Ирина Халип
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников