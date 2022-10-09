У белорусов могут возникнуть проблемы с покупками на Aliexpress 7 9.10.2022, 16:17

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Основной акционер компании отказался заниматься параллельным импортом.

У россиян, а вслед за ними и у белорусов могут возникнуть проблемы с покупками на Aliexpress, потому что крупнейший маркетплейс «AliExpress Россия», скорее всего, прекратит свое существование, пишет konkurent.ru. Сейчас «AliExpress Россия» полностью лишился инвестиций акционеров, а это Alibaba, сократил штат наполовину и не вкладывает деньги в продвижение.

Главная причина заката «AliExpress Россия» в том, что основной акционер отказался заниматься параллельным импортом, как это делают Ozon и Wildberries, чтобы не искать проблем с Apple по вопросу об интеллектуальных правах на продукцию. Собирается ли в будущем китайская корпорация Alibaba Group вкладываться в российский проект - неизвестно, однако вряд ли это будет скоро, отмечает источник.

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