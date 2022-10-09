СМИ узнали, сколько в России потратили на охрану Крымского моста 6 9.10.2022, 17:10

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Однако и это не помогло.

На обеспечение безопасности Керченского моста в 2022 году в России потратили более 2 миллиардов российских российских рублей.

Об этом сообщает ВВС.

В частности, как пишет издание, ФГУП «Управление ведомственной охраны минтранса России» до конца июля 2022 года получал по госконтрактам на охрану моста около 53 миллионов российских рублей в месяц, в августе контракт подорожал до 66,85 миллионов российских рублей.

«В целом охрана автомобильной части моста в 2022 году должна стоить бюджету около 700 миллионов российских рублей», - уточняют журналисты.

При этом тот же ФГУП в апреле 2022 года получил госконтракт на 617,9 миллионов российских рублей на дооснащение моста «техническими средствами обеспечения транспортной безопасности».

«Почти треть этой суммы (197 миллионов российских рублей) подрядчик уже получил, но пока разработал лишь рабочую документацию для этого проекта всего на 17 миллионов российских рублей», - пишет ВВС.

Кроме того, за охрану железнодорожной составляющей моста отвечает Южный филиал ФГУП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ». Госконтракт на эти услуги в 2022 году стоит 937 миллионов российских рублей.

«А 27 февраля - после вторжения в Украину - ФГУП получил дополнительно 70 миллионов российских рублей на содержание систем безопасности железнодорожной составляющей моста», - добавляют журналисты.

В контракте на охрану железнодорожного моста прямо указано, что охраняться должно и «подмостовое пространство» и подходы к мосту.

В контракте на охрану автомобильного моста есть положение о том, что стрелки из групп быстрого реагирования должны дислоцироваться, среди прочего, в таких местах, как арочные пролеты, технологические туннели и технологические ворота у опор моста.

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