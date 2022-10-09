МИД РФ за Лукашенко признал российскими Крым, «ДНР», «ЛНР» и аннексированные территории Украины 15 9.10.2022, 17:21

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Они объявлены частью так называемого cоюзного государства.

Аннексированные Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области Украины стали частью так называемого cоюзного государства России и Беларуси. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Полищук отметил, что режим Лукашенко развивает сотрудничество с Крымом и Севастополем, прежде всего в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и туристической сферах. «В Крыму продаются белорусские товары, а граждане Беларуси отдыхают на полуострове наравне с россиянами», — добавил он.

Отметим, что де-юре режим Лукашенко не признал российскими Крым, «ДНР», «ЛНР» и аннексированные территории Украины. Однако де-факто это произошло.

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