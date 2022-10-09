В России разбился военный самолет

В России разбился военный самолет6
- 9.10.2022, 17:35
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ЧП произошло в Ростовской области.
Самолет Су-24 потерпел крушение недалеко от хутора Сибирьки в Ростовской области. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.
Об этом сообщает прокремлевский Telegram-канал Baza.
Сообщается, что экипаж успел катапультироваться. По предварительной информации, самолет не нес вооружений и выполнял учебно-тренировочный полет. Судя по изображению, в результате жесткой посадки бомбардировщик получил серьезные повреждения и не подлежит восстановлению.