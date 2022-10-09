Пустые полки и черный рынок: что ждет Беларусь в ближайшее время

Пустые полки и черный рынок: что ждет Беларусь в ближайшее время1
- 9.10.2022, 17:50
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Экономика белорусского государства — вcё.
Почему «стоп» на подорожание цен в Беларуси не будет действителен? Потому что он, как минимум, нарушает все законы экономики, к которым хочешь/не хочешь, а иногда да стоит обращаться. По мнению экономистов, запрет Лукашенко ценам расти равносилен приказу «солнцу не вставать», пишет Telegram-канал «Люстэрка ўлады».
Все больше и больше Беларусь становится похожей на Северную Корею. Потому что там «заморозка» цен активно применяется. Ну, пожалуй, все, найти иное государство, где возможно приказать сохранять одну и ту же стоимость на товар попросту невозможно. Но когда это останавливало Лукашенко? Нет примеров — создадим сами!
Поэтому сейчас мы выполним работу за те существующие экономические отделы, которые обязаны были просчитать все риски от экономического моратория, но почему-то этого не сделали. Делимся бесплатным прогнозом на тему того, что в Беларуси будет дальше:
1) Полки магазинов совсем опустеют. Почему? Да потому что изготавливать их по установленным рыночным ценам абсолютно экономически не выгодно.
2) Да здравствует черный рынок! Прям как в 80-ые в Беларусь вернется понятие «спекулянты», которые и будут торговать запрещенкой. Но как известно по опыту СССР, цены будут в два, а то и в три раза выше рыночных.
3) Ранее успешные предприятия в Беларуси массово начнут закрываться, сотни и тысячи граждан останутся без работы, а значит будут вынуждены выезжать из республики. Работающее население резко сократится. Пополнять бюджет станет некому. Экономика белорусского государства — всё.
Неприятный, но более реальный прогноз по сравнению с детским приказом запретить ценам расти.