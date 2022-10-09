Пустые полки и черный рынок: что ждет Беларусь в ближайшее время 1 9.10.2022, 17:50

3,742

Экономика белорусского государства — вcё.

Почему «стоп» на подорожание цен в Беларуси не будет действителен? Потому что он, как минимум, нарушает все законы экономики, к которым хочешь/не хочешь, а иногда да стоит обращаться. По мнению экономистов, запрет Лукашенко ценам расти равносилен приказу «солнцу не вставать», пишет Telegram-канал «Люстэрка ўлады».

Все больше и больше Беларусь становится похожей на Северную Корею. Потому что там «заморозка» цен активно применяется. Ну, пожалуй, все, найти иное государство, где возможно приказать сохранять одну и ту же стоимость на товар попросту невозможно. Но когда это останавливало Лукашенко? Нет примеров — создадим сами!

Поэтому сейчас мы выполним работу за те существующие экономические отделы, которые обязаны были просчитать все риски от экономического моратория, но почему-то этого не сделали. Делимся бесплатным прогнозом на тему того, что в Беларуси будет дальше:

1) Полки магазинов совсем опустеют. Почему? Да потому что изготавливать их по установленным рыночным ценам абсолютно экономически не выгодно.

2) Да здравствует черный рынок! Прям как в 80-ые в Беларусь вернется понятие «спекулянты», которые и будут торговать запрещенкой. Но как известно по опыту СССР, цены будут в два, а то и в три раза выше рыночных.

3) Ранее успешные предприятия в Беларуси массово начнут закрываться, сотни и тысячи граждан останутся без работы, а значит будут вынуждены выезжать из республики. Работающее население резко сократится. Пополнять бюджет станет некому. Экономика белорусского государства — всё.

Неприятный, но более реальный прогноз по сравнению с детским приказом запретить ценам расти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».