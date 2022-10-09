CNN: После взрыва Крымского моста шансы Путина тают 1 9.10.2022, 17:52

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Украина последовательно пользуется слабостью РФ.

Подрыв Крымского моста 8 октября привел к значительному сокращению шансов российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины, пишет CNN. Выдержки из статьи приводит «Новое время».

Взрыв, который серьезно повредил части автомобильного и железнодорожного моста между аннексированным Крымом и материковой частью России рано утром 8 октября, кажется, призван сыграть на нынешнем таланте президента Владимира Путина принимать неверные решения, отмечает издание.

Он продемонстрировал, что ключевой железнодорожный маршрут в Крым и дальше в Херсонскую область очень уязвим для будущих атак.

Хотя российские чиновники заявили о возобновлении движения по неповрежденной автомобильной части моста и движения по нему поездов, государственные СМИ сообщили, что грузовики должны переправляться на пароме.

Так что теперь военные поставки в Крым будут зависеть от ненадежных в плохую погоду паромных переправ или очень опасных грузовых авиаперевозок.

Это усилит нагрузку на единственный пока еще надежный железнодорожный путь, проходящий через Мелитополь вдоль побережья Азовского моря.

Украина последовательно пользуется слабостью РФ: потребностью в железных дорогах для снабжения армии. Взятие под контроль Изюма уже привело к падению российской обороны в Харьковской области. А деоккупация Лимана ослабила контроль РФ над Донецкой и Луганской областями. Повреждение Крымского моста усложняет ситуацию для РФ на юге.

Хотя Россия утверждает, что железнодорожное движение восстановлено к вечеру субботы, 8 октября, уязвимость моста для атаки, по крайней мере, сократит транспортные потоки.

Сложившаяся ситуация вынуждает Путина принять ряд болезненных решений — и притом быстро. К западу от Днепра в Херсонской области его армия уже отступила на 500 квадратных километров под давлением ВСУ, отчасти из-за плохого снабжения, вызванного подрывом или повреждением мостов через Днепр. Подрыв Крымского моста усугубит эту проблему.

«Ненадежное присутствие, возможно, в одночасье стало почти невозможным. Достаточно ли правды доходит до Кремля, чтобы заставить его отступить? Или Путин повысит ставки, рассредоточив свои разрозненные силы по широкому пространству?» — задается вопросом CNN.

Еще один вопрос касается пафосно и незаконно аннексированного Крыма. Путин должен либо нарастить там истощенные силы, у которых уже проблемы с пополнением запасов, либо частично вывести их, чтобы гарантировать, что значительные ресурсы не окажутся отрезанными на полуострове.

При этом на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности наступления из Запорожья в сторону Мелитополя, через который проходит последний надежный путь железнодорожного снабжения из РФ. Сама возможность того, что он может быть перерезан, ставит под вопрос всю российскую оккупацию.

CNN добавляет, что «ряд экзистенциальных решений» Путину придется принять в ближайшие часы.

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