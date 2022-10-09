Белорусам разрешили оставлять землю в наследство иностранцам 4 9.10.2022, 18:24

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Раньше можно было можно оставить только дом.

Земельные участки на территории Беларуси с января 2023 года смогут наследовать иностранцы. Такое новшество прописано в измененном Кодексе о земле. Об этом БелТА рассказала нотариус Гродненского нотариального округа Татьяна Бунар.

На данный момент право собственности на земельный участок, который находится в частной собственности, не может перейти иностранному гражданину - наследнику по завещанию, который не является родственником наследодателя. С 1 января 2023 года эта норма закона будет изменена.

- Новые изменения снимут эти ограничения, и иностранные граждане - не родственники завещателя смогут наследовать такие земельные участки, - подчеркнула Татьяна Бунар.

К слову, дом в Беларуси иностранные граждане могли наследовать по завещанию, а земельный участок, на котором он стоит, - нет.

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