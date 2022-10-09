В Конгресс США внесли законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма 9 9.10.2022, 19:13

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Также будет рассматриваться законопроект о признании действий РФ в Украине геноцидом.

В Конгресс США внесли законопроекты о признании России государством-спонсором терроризма и признании действий России в Украине геноцидом.

В воскресенье, 9 октября, в Конгресс США были внесены законопроекты о признании России государством-спонсором терроризма.

Об это сообщил старший советник Конгресса Пол Массаро в Twitter.

In US Congress: H.Res.1205 @RepCohen would recognize Russian actions in Ukraine as a genocide. S.4848 @LindseyGrahamSC & H.R.8568 @RepTedLieu would designate Russia a terrorist state pic.twitter.com/lrFiTngM5W — Paul Massaro (@apmassaro3) October 9, 2022

По его словам, в верхнюю палату парламента США внесли законопроекты сенатора Линдси Грэма (Республиканская партия) и конгрессмена Теда Лиу (Демократическая партия), которыми предлагается официально признать Россию спонсором терроризма.

Также в Конгресс внесли и законопроект конгрессмена Стива Коэна (Демократическая партия) о признании действий России в Украине геноцидом.

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