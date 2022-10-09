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В Конгресс США внесли законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма

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  • 9.10.2022, 19:13
  • 5,822
В Конгресс США внесли законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма

Также будет рассматриваться законопроект о признании действий РФ в Украине геноцидом.

В Конгресс США внесли законопроекты о признании России государством-спонсором терроризма и признании действий России в Украине геноцидом.

В воскресенье, 9 октября, в Конгресс США были внесены законопроекты о признании России государством-спонсором терроризма.

Об это сообщил старший советник Конгресса Пол Массаро в Twitter.

По его словам, в верхнюю палату парламента США внесли законопроекты сенатора Линдси Грэма (Республиканская партия) и конгрессмена Теда Лиу (Демократическая партия), которыми предлагается официально признать Россию спонсором терроризма.

Также в Конгресс внесли и законопроект конгрессмена Стива Коэна (Демократическая партия) о признании действий России в Украине геноцидом.

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