Эксперт: Россия врет о скором восстановлении Крымского моста 9.10.2022, 19:24

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Может уйти до пяти месяцев.

Полностью восстановить автомобильное полотно Крымского моста возможно не ранее чем через три-пять месяцев.

Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона, комментируя взрыв на Крымском мосту, пишет unian.net.

«Если говорить об автомобильной логистике, то, конечно, заявления россиян о том, что они в течение недели-двух смогут отремонтировать эти три пролета, которые упали, это ложь, абсолютная. По оценкам специалистов, только на изготовление этих пролетов должно уйти не менее месяца-полутора»,- сказал Денисенко.

Он добавил, что вскоре начнется период штормов в Керченском проливе, что практически сделает невозможным проведение ремонтных работ.

«Дальше начнется период ноябрь-декабрь-февраль. Это время, когда достаточно высокого уровня штормы бывают в Керченском проливе. А делать ремонтные работы в такие штурмовые дни фактически нереально. Поэтому реально говорить о том, что мост будет восстановлен не раньше, чем через три-пять месяцев. Я имею в виду автомобильное полотно», - подчеркнул Денисенко.

Также, по его словам, неизвестно, когда смогут ездить товарные поезда по железнодорожному участку моста.

«Я так понимаю, что они в ближайшее время начнут обследовать железнодорожное полотно. От того, какое решение будет принято, можно ли будет пускать товарные поезда или нельзя, и будет зависеть, как дальше будет выглядеть железнодорожная логистика», - сказал Денисенко.

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