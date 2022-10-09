Как мальчик из белорусской деревни стал главной звездой польской поп-музыки 1 9.10.2022, 19:43

3,550

История Зенона Мартынюка.

Его окрестили королем диско-поло, и говорят, что именно он придумал название этому музыкальному жанру. Зэнэк Мартынюк — звезда польской музыки 1990-х, чью популярность в Польше можно сравнить с известностью Юры Шатунова и Сергея Жукова в постсовестких странах.

Родился Зенон (это полная форма его имени) на Подляшье, в белорусской деревне Грэдэле, в гмине Орля, недалеко от границы. Ребенком Зэнэк участвовал в конкурсах белорусской песни и занимал там призовые места. Школу Мартынюк окончил в Белостоке, здесь же он записал свою первую кассету.

Most рассказывает о главной легенде польской поп-музыки 1990-х, его белорусских корнях и связях с Белостоком.

От тротуарной музыки до 200 миллионов просмотров. Как диско-поло появилось, пережило упадок и снова стало популярным

Диско-поло появилось задолго до того, как обрело свое нынешнее название — в середине 1980-х. Этот жанр вобрал в себя народные мелодии, особенно свадебные, дворовые песни и городской фольклор, а также ритмы диско, в том числе итальянского и даже советского. Например, ранние исполнители перепевали на польском языке хиты из СССР, такие как «Белые розы» и «Катя-Катерина».

Это незамысловатая музыка с несложными мелодиями и ритмом, с простыми текстами о любви, «пацанской» жизни, забавных ситуациях, праздниках и так далее. Первыми исполнителями диско-поло называют группы Bayer Full и Top One, которые появились в 1984 и 1986 году. Однако, записывать альбомы они смогли только в 1990-е.

Следующий этап в развитии дико-поло — конец 1980-х — начало 1990-х. Тогда же у жанра появилась свое имя, до этого его называли «тротуарной музыкой» (muzyka chodnikowa) — так незамысловатые песенки окрестили польские рокеры, потому что кассеты с ними продавались прямо на земле.

«Мы сидели у Славка дома, в Жырадуве и говорили о концерте в Зале конгрессов. Через какое-то время в Польшу должен был приехать Роберто Дзанетти, известный как Savage — король итало-диско. Мы подумали, что такое название будет глупо смотреться рядом с “тротуарной музыкой” и решили что-то с этим сделать. “Поло-диско” звучало странно, но “диско-поло” уже было приемлемо», — пишет Зэнэк Мартынюк в своей биографии.

В 1989 году Зэнэк Мартынюк и Мариуш Аникей основали группу Akcent, которая выступает и по сей день. Тогда же начали появляться и другие диско-поло коллективы. В 1990-м Славомир Скрэнта создал первый лейбл, который работал только с музыкантами этого жанра.

1990-е — золотое время диско-поло. Музыкантов стали показывать по телевидению, крутить на радио, проводились тематические фестивали. Пик популярности пришелся на 1995 — 1997 год. А после начался спад — поляки все больше слушали зарубежную музыку, а также свою, возникшую под влиянием иностранных исполнителей и трендовых тогда направлений — поп, рок, хип-хоп, электроника

Где-то с 2007 года началось возрождение жанра. Появились телеканалы и радиостанции, посвященные диско-поло, про это музыкальное направление снимали фильмы, в популяризации помогал интернет. Группы из 1990-х стали записывать свежие хиты, появлялись и новые коллективы.

О современном положении диско-поло в Польше (и статусе его короля) говорит то, что самое популярное видео на польском языке в YouTube — это клип на песню Przez twe oczy zielone группы Зэнэка Мартынюка Akcent (больше 200 миллионов просмотров).

Белорусские песни, «белый цыган» и первая кассета в Белостоке

Зенон Мартынюк родился в 1969 году. Его отец Базыль был православным, а мама Тереза католичкой, поэтому в семье смешались польские и белорусские традиции, а религиозные праздники отмечались дважды.

Маленький Зэнэк с детства слышал белорусские, украинские, русские и польские песни. Король диcко-поло вспоминает, что музыка постоянно звучала у него дома — пела мама, пела бабушка Нина (она в молодости участвовала в конкурсах белорусской песни), а родные дяди играли на деревенских праздниках. Один из них — Миколай — подарил шестилетнему Зэнэку гитару и сразу же обучил его нескольким аккордам.

Уже семилетним мальчикам он бегал в местный клуб, расположенный в пожарном депо, и наблюдал, как взрослые музыканты играют популярные тогда эстрадные композиции. Чуть позже на таких дискотеках зазвучали ритмы итало-диско.

В детстве Зенон пел, в том числе по-белорусски и участвовал в музыкальных конкурсах. В 13 лет даже стал победителем одного из них. Об этом написала белорусскоязычная газета Белостока «Ніва».

После того, как парень окончил восьмой класс, он начал зарабатывать музыкой — играл и пел на дискотеках, праздниках и свадьбах в родном селе и окрестных деревнях. На одном из таких выступлений его заметил Зэнобиуш Гуль, который предложил парню присоединиться к группе Akord, вместо другого вокалиста, который ушел в армию.

Интересно, что мама Зэнэка было против того, чтобы ее 15-летний сын играл в профессиональном коллективе. Чтобы попасть на первую дискотеку, будущему королю диско-поло пришлось соврать, что он идет в гости.

В те времена Мартынюк дружил с цыганами, а с одним из них — Казиком Высоцким — выступал вместе на вечеринках. Парень старался подражать яркому стилю ромалов — и в одежде, и в музыке. Их народные мелодии и ритмы можно услышать во многих композициях группы Akcent. Из-за этого Зенона Мартынюка прозвали «белым цыганом».

После группы Akord была группа Centrum, учеба в старших классах в Белостоке и на экономическом факультете в городе Бельск-Подляски, женитьба в 19 лет и рождение сына.

В 1989 году Зенон Мартынюк и Мариуш Аникей основали группу Akcent. Первый альбом парни выпустили в 1990-м в Белостоке. Сначала они хотели записать его своими силами в подвале — как все в то время. Однако им посоветовали сделать это на студии. Музыканты отправились на городское радио, показали свой материал, и им предоставили аппаратуру и помещение.

Дебютную кассету назвали просто — Akcent 1. Тогда в Белостоке музыкальные альбомы и сборники продавали прямо на тротуаре у торгового дома Central. Но менеджер группы распространял кассеты и в других местах.

В 1991-м группа Akcent распалась, но уже через два года снова объединилась, и существует по сей день. Зэнэк Мартынюк — ее неизменный участник и лидер. Коллектив выпустил 16 альбомов, последний в 2018 году, а также семь синглов: один из них стал платиновой пластинкой (продано 20 тысяч копий), три — бриллиантовыми (100 тысяч копий) и одна — трижды бриллиантовой (300 тысяч копий).

Зэнэк Мартынюк выступает не только в Польше, его группа часто ездит, к примеру, в США и Бельгию, где играет для диаспоры. Артист поет на польском языке, однако музыкант говорил, что может петь по-белорусски, по-цыгански и по-русски. Также среди его песен, есть каверы на российские поп-группы.

Akcent выступал на фестивалях, получал награды на конкурсах диско-поло и танцевальной музыки, песни группы крутили по телевидение и радио. В одном из интервью Зенон Мартынюк отмечал, что не считает дико-поло примитивной музыкой:

«Скажу даже, что диско-поло — это самый сложный из всех жанров. Потому что все ждут хита. На всех свадьбах в Польше играют диско-поло. Я получаю видео со свадеб в нашей стране, в США и даже в Эмиратах. Люди во всем мире веселятся под диско-поло».

В 2014 году вышел, пожалуй, самый известный хит группы Przez twe oczy zielone. Клип на песню набрал в YouTube более 200 миллионов просмотров. Эта композиция стала, по-настоящему народной. Например, ее любят исполнять болельщики футбольного клуба Jagiellonia из Белостока. Мартынюк является поклонники этой команды и даже записал для них специальную версию своего хита — Przez twe bramki strzelone

Akcent продолжает выступать — график группы расписан на год вперед. Хотя он и не такой плотный, каким был в золотые годы. Зенон Мартынюк в одном из интервью вспоминал, что раньше у коллектива было по шесть концертов в день:

«Начинали в 12:00, потом в 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 и в 23:00 в клубе. Сейчас меня тоже просят… так что иногда четыре в день случается… Сейчас лучше всего играть по два концерта. Очевидно, что не каждый день, а в выходные».

Некоторое время Зэнэк жил в Белостоке, но 13 лет назад вместе с женой Данутой и сыном Даниелем переехал в деревню Грабувка, которая находится на окраине столицы Подляшья.

В 2017-м в магазинах появилась книга-биография артиста: Zenon Martyniuk – Życie to są chwile («Зенон Мартынюк. Жизнь — это мгновения»). А два года назад вышел художественный фильм Zenek — в его основу легла история короля диско-поло.

А еще в Белостоке — городе где была записана первая кассета группы Akcent — есть большой мурал с ярким и красочным изображением Зенона Мартынюка. Роспись появилась в 2019 году и находится на стене дома по адресу: Generała Józefa Hallera, 25.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».