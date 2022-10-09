Die Welt: Путин сам доказал, что «русский мир» невозможен 5 9.10.2022, 19:54

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Немецкий историк объяснил связь между российской «деукраинизацией» и нацистским термином umvolkung.

До этого считалось, что Россия однородная, сонная, апатичная и фактически не испытывает на себе влияние войны, которую Владимир Путин развязал против Украины. Но теперь, после объявления мобилизации, вдруг появилось движение побега, которое нельзя назвать безопасным.

Об этом в интервью Die Welt сказал немецкий историк Карл Шлегель, специализирующийся на Восточной Европе и недавно опубликовавший исследование, посвященное российскому вторжению в Украину. Его статью приводит «Зеркало недели. Украина».

Он отмечает, что мужчины, бегущие из России от мобилизации, на самом деле не одни. За ними тоже стоят их семьи и тысячи других людей, с которыми они связаны в обществе. А еще многие ежедневно звонят в Россию. И это усиливает ощущение у россиян, что война влияет на них напрямую, – уверен немецкий историк. Он признает, что достаточно долго оно было для многих жителей России чем-то абстрактным. Теперь она поближе, это серьезная проблема для них.

Шлегель отмечает, что у России нет массовых протестов против мобилизации и войны. Однако наблюдается определенная эрозия. И это очень важный процесс, имеющий исторических предшественников. Шлегель напоминает о мобилизации во время российско-японской войны в 1904 году. Тогда десятки тысяч ни о чем не догадывавшихся фермеров за один день собрали и бросили на фронт. Или можно вспомнить конец Первой мировой войны. Многих мужчин в Российской империи наспех мобилизовали, но они начали массово дезертировать и переходить на сторону большевиков.

Немецкий историк указывает на сопротивление, которое сейчас наблюдается в отдаленных регионах России, заселенных не русскими, а другими народами.

«Это сопротивление групп из отдаленных нерусских частей общества также ставит под вопрос путинскую имперскую идею «русского мира». Теперь очевидно, что идея отождествления русскоязычности с многонациональной Российской империей не сработает», – сказал историк.

Он отметил, что Россия все еще многонациональная страна с большими демографическими проблемами. И депортация миллионов украинцев из оккупированных частей Украины на российскую территорию – это целенаправленная демографическая политика.

«Это umvolkung, если говорить на языке Третьего рейха. В России это называется «деукраинизация». Ее цель – улучшить катастрофическую демографическую ситуацию в РФ», – объяснил Шлегель, напомнив о термине немецких нацистов, означавшем ассимиляцию немцев среди других народов.

Немецкий историк убежден, что последствия принудительной мобилизации в России будут тяжелыми. Потому что они подрывают представление об однородном и контролируемом пространстве, в котором доминирует центральный пропагандистский аппарат и силовые структуры. Демографические последствия эмиграции миллионов россиян за последние годы и новая волна бегства сотен тысяч мужчин от мобилизации будут катастрофическими.

«Путин никогда не был тем, кто нес стабильность. Он подавил общество и публичный дискурс, он фактически сам дестабилизировал ситуацию», – сказал Шлегель.

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