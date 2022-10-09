Ученые рассказали об еще одной пользе средиземноморской диеты 9.10.2022, 20:11

Специальная диета поможет больным меланомой.

Средиземноморская диета улучшает ответ больных меланомой пациентов на иммунотерапию, согласно новому исследованию, представленному на Объединенной европейской гастроэнтерологической неделе 2022, сообщает Daily Mail.

Работа, которую возглавили ученые из Университета Гронингена, была проведена в Великобритании и Нидерландах. В исследовании участвовал 91 пациент с запущенной меланомой. Все они принимали ингибиторы иммунных контрольных точек — один из наиболее распространенных видов иммунотерапии. Эти лекарства работают, блокируя контрольные точки иммунной системы, которые затем заставляют Т-клетки организма атаковать рак. Прогресс отслеживали с помощью регулярных рентгенологических исследований.

Средиземноморская диета богата моно- и полиненасыщенными жирами из оливкового масла, орехов и рыбы, а также полифенолами и клетчаткой из овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. Пациенты, которые придерживались такого питания, лучше отвечали на терапию. Кроме того, у них была значительно выше выживаемость без прогрессирования в течение 12 месяцев.

Исследование также показало, что употребление в пищу цельнозерновых и бобовых снижало вероятность развития побочных эффектов, связанных с иммунитетом, таких как колит. Напротив, красное и переработанное мясо было связано с более высокой вероятностью побочных эффектов, связанных с иммунной системой.

Ученые предполагают, что такой эффект связан с воздействием диеты на кишечный микробиом. Иммунотерапия используется для лечения различных опухолей, включая рак пищеварительного тракта, поэтому новая работа может открыть новые возможности для большой группы больных раком в будущем.

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