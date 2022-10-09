Эксперт: При постройке Крымского моста раскрали много средств 9.10.2022, 20:27

Именно по этой причине он оказался непрочным.

Стране-агрессору России после взрыва в оккупированном Крыму не удастся быстро восстановить Крымский мост. Возобновить движение по эстакаде сразу не получится. Мы будем видеть снижение поставок российским войскам на юге, что приведет к проблемам для оккупантов с логистикой на Херсонщине. Об этом заявил глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Как сообщает «24 канал», он рассказал о том, что в краткосрочной перспективе Крымский мост россиянам восстановить не удастся. Не нужно обращать внимания на запуск оккупантами первого поезда в Крыму после взрывов.

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По его словам, россияне неоднократно врали по теме взрыва на Крымском мосту. Они утверждали, что ограничений на проход судов не было.

«На самом деле, мы же знаем, что ограничения были, и даже на карте была заметна большая пробка из судов, которые пытались пройти через Керченский пролив», – отметил эксперт.

С точки зрения военного эксперта возобновить движение по Крымскому мосту оккупантам быстро не удастся. Скоро будет заметно, как россияне снизили интенсивность поставок вооружение через мост.

«На сегодняшний день мы можем констатировать, что возобновить движение по Крымскому мосту быстро не удастся. В будущем я считаю, что мы будем наблюдать уменьшение интенсивности поставки оружия и техники через Крымский мост», - сказал специалист.

Также он добавил, что в итоге оккупанты столкнутся с проблемами в логистике в Херсонской области.

Что касается разрушений, можно прийти к выводу, что Крымский мост не является прочным сооружением.

«Учитывая разрушения, можно предположить, что мост не прочен и многие средства во время строительства просто украли», - подчеркнул Александр Мусиенко.

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