В Мозыре на встречной полосе произошло ДТП с участием машины ГАИ 9.10.2022, 20:31

Силовики утверждают, что у них были включены маячки.

В Мозыре произошло ДТП с участием служебного автомобиля ГАИ «Джили».

Экипаж оперативно двигался, как сообщает ГАИ, на помощь другому наряду, который задерживал правонарушителя, оказывавшего сопротивления.

При этом, как утверждают силовики, были включены маячки красного и синего цветов, а также звуковая сирена.

Сотрудники ГАИ выехали на полосу встречного движения для объезда остановившегося транспорта – где и произошло столкновение с автомобилем «Форд Фокус», за рулем которого был 42-летний местный житель. Водитель совершал поворот налево.

В результате происшествия никто не пострадал, автомобилям причинены механические повреждения.

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