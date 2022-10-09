В Мозыре на встречной полосе произошло ДТП с участием машины ГАИ
- 9.10.2022, 20:31
Силовики утверждают, что у них были включены маячки.
В Мозыре произошло ДТП с участием служебного автомобиля ГАИ «Джили».
Экипаж оперативно двигался, как сообщает ГАИ, на помощь другому наряду, который задерживал правонарушителя, оказывавшего сопротивления.
При этом, как утверждают силовики, были включены маячки красного и синего цветов, а также звуковая сирена.
Сотрудники ГАИ выехали на полосу встречного движения для объезда остановившегося транспорта – где и произошло столкновение с автомобилем «Форд Фокус», за рулем которого был 42-летний местный житель. Водитель совершал поворот налево.
В результате происшествия никто не пострадал, автомобилям причинены механические повреждения.