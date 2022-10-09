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Россияне сами подставляют свои подразделения

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  • Александр Коваленко
  • 9.10.2022, 20:43
  • 10,906
Россияне сами подставляют свои подразделения

Это уже суицидальный пат.

Я неоднократно отмечал, что россияне могут наступать, когда у них есть артиллерия и обеспечен «огневой вал». Аналогично и в обороне. Сейчас они не могут эффективно осуществлять ни того ни другого.

И именно сейчас они занимаются суицидальной рефлексией. Стягивают на левом берегу артиллерию, для прикрытия инфантильных на правом берегу. Но у этой истории есть как минимум 2 парадоксальных момента.

Первый — у россиян не достаточно БК для реализации «огневого вала» в обороне.

Второй — стягивая артиллерию они оголяют Запорожскую локацию и подставляют свои подразделения под высокоточные удары куда более дальнобойных средств ВСУ.

Это уже суицидальный пат не только правобережной группировки, но и левобережной.

Александр Коваленко, Telegram

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