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Путин впервые прокомментировал подрыв Крымского моста

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  • 9.10.2022, 21:00
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Путин впервые прокомментировал подрыв Крымского моста

Он обвинил спецслужбы Украины.

Путин во время встречи с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным впервые прокомментировал подрыв Крымского моста. Он обвинил в этом спецслужбы Украины, сообщает «Интерфакс».

«Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ», – сказал российский президент

Он заявил, что «авторы, исполнители, заказчики – спецслужбы Украины».

В свою очередь Бастрыкин добавил, что к произошедшему причастны «граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта».

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