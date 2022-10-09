Путин впервые прокомментировал подрыв Крымского моста

Путин впервые прокомментировал подрыв Крымского моста34
- 9.10.2022, 21:00
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Он обвинил спецслужбы Украины.
Путин во время встречи с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным впервые прокомментировал подрыв Крымского моста. Он обвинил в этом спецслужбы Украины, сообщает «Интерфакс».
«Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ», – сказал российский президент
Он заявил, что «авторы, исполнители, заказчики – спецслужбы Украины».
В свою очередь Бастрыкин добавил, что к произошедшему причастны «граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта».