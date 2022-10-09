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ВСУ уничтожили штаб бригады РФ с десятками оккупантов

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  • 9.10.2022, 21:19
  • 6,266
ВСУ уничтожили штаб бригады РФ с десятками оккупантов

Штаб оккупантов РФ находился в подвале двухэтажного дома.

В российском Бирске похоронили майора армии РФ Валерия Голубева, ликвидированного в Украине.

Рассказывая о ликвидации Голубева, местный российский депутат сообщил, что вместе с Голубевым уничтожили штаб 38-й ОМСБр ВС РФ, а также ликвидировали более 20 российских оккупантов, сообщает СтратКом ВСУ.

«Со слов погиб при проработки стратегического наступления в штабе. Штаб находился в подвале двухэтажного дома, либо «срисовали» квадрокоптерами, либо кто-то из местных навел.... Прилетело 3 ракеты и разом погибли больше 20 человек находившихся в штабе», - написал друг ликвидированного.

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