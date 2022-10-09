Подполковник в маршальском мундире 11 9.10.2022, 21:26

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Лукашенко хотел воинской славы, но стал героем мемов.

Лукашенко, как он сам как-то признался, мечтает о погонах полковника российской армии, пишет Виктор Богдевич для «Радыё Свабода». Путин ему это военное звание давно обещал, но обещания не выполнил. На это Лукашенко публично сетовал за две недели до начала войны, 6 февраля, в интервью российскому пропагандисту Соловьеву:

«Я подполковник по званию. Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин — полковник, обещал мне полковника присвоить, до сих пор не присвоил».

Вопрос о воинском звании Лукашенко довольно туманный. Службу в Советской армии он оставил в 1982 году, занимав перед этим должность заместителя командира роты по политчасти. На фото того времени на плечах у него погоны старшего лейтенанта. Подполковником запаса он стал без всякой военной службы уже в 90-е, когда был депутатом Верховного Совета. Была тогда такая практика: повышать военные звания «народным избранникам».

Впрочем, с погонами и в мундире подполковника Лукашенко, кажется, никто и никогда не видел. Примерно с середины нулевых он начал появляться на парадах и военных маневрах в генеральском мундире и с генеральскими погонами довольно странного вида: с изображением вышитого герба, но без генеральской или маршальской звезды. В СССР подобные погоны с гербом имели только маршалы Советского Союза. Ну и единственный в истории Советский генералиссимус — Сталин.

С началом войны Лукашенко начал надевать военный мундир чаще, чем обычно. Последний раз — на совещании с генералами 4 октября. Как и Сталин, он отдает предпочтение маршальскому мундиру без всяких орденов и армейских значков. Правда, Иосиф Виссарионович делал небольшое исключение: почему-то носил золотую звезду Героя Соцтруда, которую ему вручили в 1939 году.

В статье о Лукашенко в Википедии строка «участие в сражениях», которая ранее была пустой, недавно пополнилась надписью: «вторжение в Украину». Вероятно, если бы эта война пошла по тем планам, которые составлял Путин, Лукашенко бы получил от него не только погоны российского полковника, но и маршальский жезл. Но пока самый знаменитый эпизод войны с участием Лукашенко, который широко разошелся по миру и стал мемом с миллионными просмотрами, — это сказанная Лукашенко в начале войны фраза: «А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение...» с попыткой аргументировать агрессию тем, что Украина якобы сама собиралась атаковать Беларусь. Этим, наверное, Лукашенко и войдет в историю этой войны.

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