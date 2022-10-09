закрыть
9 октября 2022, воскресенье, 22:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мы в кольце»

2
  • 9.10.2022, 21:35
  • 6,818
«Мы в кольце»

Оккупант рассказал родным о плачевном положении на Донбассе.

Российский оккупант рассказал родным, что его подразделение на Донецком направлении попало в окружение и просит больше не отправлять передачки.

Об этом сообщаетГлавного управления разведки МО Украины.

«Короче, если я завтра на связь не выйду и послезавтра, оставляй посылки дома, хорошо? У нас сейчас будет наступление, если не выйду на связь, посылки не отправляй. Мы в кольце вообще. Просто я вообще такого не ожидал», - говорится в радиоперехвате.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нобель – свидетель защиты
Нобель – свидетель защиты Андрей Санников
Костел и этих переживет
Костел и этих переживет Ирина Халип
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников