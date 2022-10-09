«Мы в кольце» 2 9.10.2022, 21:35

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Оккупант рассказал родным о плачевном положении на Донбассе.

Российский оккупант рассказал родным, что его подразделение на Донецком направлении попало в окружение и просит больше не отправлять передачки.

Об этом сообщаетГлавного управления разведки МО Украины.

«Короче, если я завтра на связь не выйду и послезавтра, оставляй посылки дома, хорошо? У нас сейчас будет наступление, если не выйду на связь, посылки не отправляй. Мы в кольце вообще. Просто я вообще такого не ожидал», - говорится в радиоперехвате.

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