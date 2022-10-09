Минчанка трижды серьезно худела, но дважды вес предательски возвращался 6 9.10.2022, 21:41

3,360

Фото: Instagram Евгении

Евгения прошла непростой путь к фигуре мечты.

Это было в Витебске. Евгения приехала в город, где училась и жила, чтобы встретиться с друзьями. В баре собралась большая компания. «Привет», — протянул ей руку молодой человек, который представился Николаем. «А мы знакомы», — ответила девушка. У парня был шок. Оказалось, последний раз они виделись лет пять назад, когда Женя весила в районе «сотки», то есть на сорок килограммов больше, чем сейчас. «Расслабься, чувак, так бывает», — со смехом вспоминает она, что тогда сказала удивленному человеку. Блог «Люди»рассказывает историю девушки, которая трижды заметно худела, при этом дважды ее килограммы предательски возвращались.

Фото: Instagram Евгении

— Вчера я весила 68 килограммов, сегодня 67, — говорит Евгения, а позже признается, что борется с желанием постоянно проверять свой вес. — Весы я купила, когда начала худеть в третий раз. Тогда у меня была мания следить за каждым граммом. Сейчас решила взять себя в руки и успокоиться. Взвешиваться стараюсь раз в две недели, но иногда отхожу от правил.

Евгении 26 лет, она живет в Минске. Работает графическим дизайнером и фотографом. На снимках в ее Instagram яркая, высокая и уверенная в себе девушка. Хотя, признается, так было не всегда. В 11 лет врачи поставили ей «ожирение I степени». Неприятный диагноз девочка тогда восприняла спокойно. Семья продолжала ее любить и кормить по принципу: если ты чего-то хочешь, мы не можем тебе отказать.

— К 13 годам в школе меня стали сильно буллить. Называли корова, жирная — в общем, классика жанра. На тот момент я весила около 80 килограммов и замечала, что визуально отличаюсь от других детей, — описывает ситуацию собеседница. — Я чувствовала, что не нравлюсь мальчикам. Даже девочки со мной не хотели дружить, потому что было не клево общаться с толстушкой. Какие-то детские милости проходили мимо меня. Я понимала: это из-за веса.

В начале 8 класса Женя решила: пора худеть. Что стало отправной точкой в ситуации, девушка забыла, но помнит, как готовилась к процессу. Попросила у мамы хулахуп, стоил он «жутко дорого», но дочь убедила: «Надо». Затем обзавелась дисками своей любимой Пинк, под музыку которой занималась, и мечтой — похудеть, покрасить волосы в красный, как у певицы, и набить татуху. Это желание, а еще поддержка от мамы, ее мотивировали.

По профессии мама у Жени филолог, а по жизни человек, который во всем на стороне дочки. Вместе они разработали тренировку из самых простых упражнений и трижды каждый день Евгения занималась — с утра, после уроков и вечером. Это был пресс, подъем ног, приседания, хулахуп. Иногда по вечерам они вместе с мамой выходили на пробежки.

С питанием тоже разобрались. Дома перешли на вареное, пареное, много запекали. Женя отказалась от сладкого и хлеба, вместо макарон стала есть супы и каши.

— К весне я постройнела, потом у меня было активное лето в лагере. В итоге, когда в ноябре в 9 классе во время медосмотра я стала на весы, они показали 57 килограммов, — рассказывает Евгения. — Это был самый маленький вес в моей жизни. При том, что на тот момент я уже вытянулась до 176 сантиметров. Для такого роста это было too much. Врачи посоветовали побольше есть. Часть людей, с которыми я пересекалась, охали, что я заболела, другая — хвалила, мол, молодец, в таком возрасте смогла взять себя в руки.

Жизнь менялась. Женя заметила, что многие подростки вдруг захотели с ней общаться.

— В какой-то степени мне казалось, что это лицемерие, ведь я же не поменялась внутри. Хотя и раскрепостилась, — делится она тогдашними рассуждениями. — У меня появилась компания, дни наполнялась красками.

«Чувствовала себя хорошо и понимала: это никак не зависит от внешности»

К концу 10 класса, когда тусоваться хотелось больше, чем тренироваться, Евгения снова округлилась. Выяснилось это так: Женя сидела у подруги, а та без стеснения выдала: «Ты поправилась». Женя не поверила: она ведь и в кофте, и в штанах, которые раньше носила. В доказательство приятельница предложили стать на весы. Они показали 78 килограммов. Первая реакция: устройство сломалось, вторая — огорчение.

Фото: Instagram Евгении

— Помню, как в тот вечер пришла домой. Мама все поняла, напомнила, что просила меня не забрасывать тренировки, и спросила: «Погнали сначала?» Я ответила: «Ну погнали», — пересказывает ту беседу Евгения.

Школьница снова вернулась к комплексу их трех занятий в день. В общей сложности они занимали полтора часа. К этому добавила еще и тренировки по волейболу и баскетболу.

— Когда на улице потеплело, я ездила на велосипеде и бегала. Даже решила, что после 11 класса в качестве одного из экзаменов выберу физкультуру, — говорит девушка. — Честно, мне лень было что-то учить и я подумала: раз уж занимаюсь, давайте это сдавать. В итоге получила десятку.

Школу Женя оканчивала в весе 66 килограммов. А диплом после Витебского госуниверситета, где провела четыре года, забирала снова в теле. На тот момент ее вес приближался к сотке. Выпускнице был 21 год.

— Еще на третьем курсе я стала замечать, что заметно поправилась, но не хотела на этом циклиться. Студенческое время было замечательным. Я обзавелась новыми друзьями, занималась любимым делом — рисовала, встречалась с классным парнем. Времени на физкультуру не было, но это казалось неважно. Все в моей жизни складывалось и без нее. Я чувствовала себя хорошо и понимала: это никак не зависит от внешности. Конечно, я не была неряхой, ухаживала за собой и мои 80 килограммов не приносили дискомфорта, — описывает тот период Евгения. — На четвертом курсе весы показали уже 92 килограмма. Когда увидела эту цифру, обалдела. Хотя, визуально, как мне казалось, ничего не поменялось.

Больше взвешиваться не хотелось. Было страшно. Доверилась зеркалу. Смотрелась каждый день и никаких изменений не замечала.

— После вуза отрабатывать я осталась в Витебске. Уже в первый год, когда у меня появились лишние деньги и время, подумала: может пора в спортзал, сбросить десяточку. Тетя моего бывшего парня как раз ходила в тренажерку. Спросила у нее номер тренера, позвонила ему, он ответил: «Приходите», — вспоминает Евгения, с чего начинала в третий раз. — После знакомства тренер сразу повел меня на весы. Когда мы увидела на них 106 килограммов, шок был у обоих. Только сейчас он мне признался, что на тот момент толком не знал, как со мной работать, какие упражнения подбирать. Все-таки меня было очень много.

В итоге первое, что сделал инструктор, отправил Женю на анализы. Результаты показали: гормональных сбоев у нее нет. Значит, лишнее она просто наела. Заниматься девушка стала трижды в неделю. На календаре был январь 2018-го.

— С таким весом мало что можно делать, поэтому упражнения подобрали простые: подъем ног, приседания, хождение по беговой дорожке, — перечисляет Евгения. — Кроме того, тренер составил мне рацион питания: утром гречка с курицей, в обед — яйца, морская капуста и фасоль, затем творог с орехами и вечером вареные яйца. Придерживаться такого меню мне было легко. Почему? Не знаю. Может, я себя настроила: хочу получить результат.

Фото: Instagram Евгении

Через два месяца, когда девушка похудела на 20 килограммов, она поняла: все-таки жить без сладкого — это не совсем правильно и стала разрешать себе два-три печенья в день.

— Сейчас я его уже не ем, но один протеиновый батончик в день себе разрешаю. Иногда два, — шутит собеседница и признается. — Вообще, для меня самая большая слабость — это булки и торты. Если начинаю есть, сложно остановиться. Хотя за все время срывов у меня не случалось. Но мой тренер — молодец, примерно через три месяца он придумал, чтобы я выделяла себе день в неделю, когда могу позволить все, что хочу. Я разрешала себе роллы, пирожные, пиццу, но не злоупотребляла: понимала, мой внешний вид мне дороже вкусняшек, да и от такой еды со временем отвыкаешь. Много мне ее и не хотелось.

«В какой-то момент я поняла, что все вещи в гардеробе стали мне большими»

Через семь месяцев Женя похудела на 41 килограмм. Тяжелее всего, говорит, было сбросить последнюю лишнюю восьмерку.

— Вообще, когда начинаешь худеть, ты в хорошем смысле не можешь остановиться, — рассказывает Евгения. — А потом я где-то прочла, что для парней идеальный вес рассчитывают так: рост минус сто, а у девушек рост минус 110. Так и прикинула, что при моих 176 сантиметрах я должна весить 66 килограммов.

День, когда Женя подобралась к мечте, она не помнит. Да и это не было особенно важно. Куда интереснее казались первые «звоночки», которые показывали, что она худеет.

— В какой-то момент я поняла, что все вещи в гардеробе стали мне большими. Это случилось примерно через 2,5 месяца. Это была эйфория, — не скрывает эмоций Евгения. — Помню, как продавала эту одежу, раздавала знакомым, а еще то ощущение, когда ходишь по магазинам и во все влазишь.

Спустя семь месяцев занятий тренер Евгении переехал в Минск. Сама девушка позже тоже сменила место жительства с Витебска на Полоцк, а в 2020-м перебралась в Минск. Появилось много новых дел, поэтому снова стало не до занятий. И все же четыре года Женя держит свой идеальный вес.

— Когда я похудела в третий раз, стала ценить и поддерживать полученный результат. Все это время продолжаю питаться, как советовал тренер. Ем овощи, кашу, курицу, яйца. Меньше сладкого, больше двигаюсь, — говорит Евгения. — Если, бывает, где-то переела, тогда завтра съедаю меньше.

Не так давно Женя и ее витебский тренер случайно встретились. Оказалось, офис, где она работает, находится метрах в ста от его тренажерного зала.

— Два месяца назад я снова вернулась к нему на занятия. Вопросов с весом у меня не было, но мне не нравилось, как выглядит моя кожа. Она становилась дрябловатой, — описывает ситуацию собеседница и объясняет, почему пошла к тому же специалисту. — Он мне помог, и я ему доверяю. А вообще, мой совет всем, кто с большим весом решит сбрасывать: обращайтесь к тренеру. Худеть нужно с умом. Иначе есть все шансы навредить здоровью.

Фото: Instagram Евгении

Здоровье же Евгении после того, как она пришла в форму, улучшилось.

— У меня пропала одышка, стало легко передвигаться, да и вообще изменилось качество жизни. Во многих ситуациях я начала увереннее себя чувствовать. Например, могу подойти к парню, который мне нравится, участвую в съемках, о чем давно мечтала, ловлю комплименты. А это всегда приятно, что уж кривить душой, — перечисляет она бонусы, с которыми оказалась. — Сейчас, когда в компании кто-то говорит, что похудеть невозможно: я открываю ему свои старые фотки. Человек мне тогда отвечает: «Да это не ты». Я отвечаю, посмотри на татуировку на руке. Я ее набила, как и мечтала, когда занималась под Пинк.

— Что вы поняли о себе после того, как прошли такой непростой путь к фигуре мечты?

— Поняла, что у меня сильный характер. Если я чего-то захочу, это будет, просто нужно постараться и начать. Начать — это самое сложное. А еще я приняла тот факт, что возможность быстро поправиться со мной на всю жизнь. Это значит, я не смогу есть, что хочу и сколько хочу, и оставаться в форме. Иногда я задаюсь вопросом, почему все это досталось мне? От этого обидно.

— Что говорит мама, когда видит ваш результат?

— Она мной гордится. Когда я похудела в третий раз, она призналась, что у меня железная сила воли, и она бы так не смогла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».