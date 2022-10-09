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WSJ узнало о планах Британии возобновить выпуск гаубиц M777

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  • 9.10.2022, 21:49
  • 2,748
WSJ узнало о планах Британии возобновить выпуск гаубиц M777

Их получает Украина.

Британская военно-промышленная компания BAE Systems ведет переговоры с правительством США о возобновлении производства гаубиц M777.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Компания уже свернула производство гаубиц. Однако после того, как оружие показало свою эффективность в ходе войны в Украине, им заинтересовались сразу несколько восточноевропейских стран.

Теперь компания ведет переговоры с армией США, которой принадлежит технология создания оружия, о возможности возобновления производства M777 для поставок другим странам. В случае согласия со стороны Пентагона производителю потребуется найти новых поставщиков титана и легких компонентов гаубицы.

Сама компания полагает, что на возобновление производства M777 ей понадобится 30−36 месяцев.

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