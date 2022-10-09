Ван дер Беллен переизбран президентом Австрии

Ван дер Беллен переизбран президентом Австрии2
- 9.10.2022, 22:03
За действующего президента проголосовали более 56% избирателей.
Выборы президента Австрии, которые завершились 9 октября, выиграл действующий глава государства Александер ван дер Беллен. Об этом сообщает Der Standard.
За ван дер Беллена проголосовали более 56% избирателей, этого достаточно, чтобы политик победил в первом туре.
Его главного конкурента – представителя Австрийской партии свободы (FPÖ) Вальтера Розенкранца – поддержали около 18% австрийцев.
Всего на должность президента баллотировались семь кандидатов.