Ван дер Беллен переизбран президентом Австрии 2 9.10.2022, 22:03

За действующего президента проголосовали более 56% избирателей.

Выборы президента Австрии, которые завершились 9 октября, выиграл действующий глава государства Александер ван дер Беллен. Об этом сообщает Der Standard.

За ван дер Беллена проголосовали более 56% избирателей, этого достаточно, чтобы политик победил в первом туре.

Его главного конкурента – представителя Австрийской партии свободы (FPÖ) Вальтера Розенкранца – поддержали около 18% австрийцев.

Всего на должность президента баллотировались семь кандидатов.

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