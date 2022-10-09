Украинская правозащитница о Нобелевской премии: За нашу и вашу свободу! 9.10.2022, 22:39

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Алесь Беляцкий и «Мемориал» долгие годы борются против диктаторских режимов.

Нобелевская премия мира, которую 7 октября 2022 года получили представители Украины, России и Беларуси, не имеет ничего общего с нарративом о «братских народах», поскольку лауреаты премии – правозащитники, на протяжении многих лет борющиеся против авторитарных режимов и притеснений прав людей. Об этом во время пресс-конференции 8 октября сказала глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук, ее цитирует «Общественное».

Матвийчук подчеркнула, что вместе с другими лауреатами – белорусом Алесем Беляцким и российской организацией «Мемориал» – центр бок о бок много лет борется против режимов Путина и Лукашенко.

«Эта премия ни в коем случае не должна звучать, как старый нарратив о «братских народах». Эта история о лозунге, который я слышала еще от своего учителя, диссидента и философа Евгения Сверстюка. Это история «За нашу и вашу свободу», – сказала Матвийчук.

Она добавила, что Россия, которая не преодолела имперские комплексы, для Украины и всего мира – это угроза. То же касается и Беларуси, «ведь режим Лукашенко сдал в оккупацию собственную страну».

«Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович, Марфа Рабкова из [белорусской правозащитной организации] «Весна», Олег Орлов, Александр Черкасов, Светлана Ганнушкина, Сергей Давидис из «Мемориала» и другие для меня и для Центра гражданских свобод – это люди, с которыми мы боремся против этой угрозы бок о бок уже много лет», – подчеркнула украинка.

Матвийчук напомнила, что Беляцкий сейчас за решеткой, а «Мемориал» в РФ запрещен.

«И эта история – о сопротивлении общему злу. О том, что свобода не имеет границ, а ценности прав человека универсальны. О том, что правозащитники, несмотря на то, что их так мало, выстраивают горизонтальные связи, чтобы совместно бороться за свободу и защищать людей, где пытается властвовать людоед, который рано или поздно проигрывает», – добавила она.

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