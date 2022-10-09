Как взрывы на Крымском мосту потопили российского диктатора 9.10.2022, 22:55

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Перед Кремлем теперь стоит новая дилемма.

Своими соображениями по поводу влияния взрывов на Крымском мосту поделился журналист 24 канала Алексей Печий. Он также рассказал, как на фоне этого ВСУ уничтожают другие логистические цепочки врага, а международные партнеры усиливают наше войско.

Взрыв на Крымском мосту поставил Кремль перед новой дилеммой: либо продолжать попытки бросать все больше сил на Юг материковой части Украины, либо использовать те же силы для защиты уже самого оккупированного полуострова. Ведь, пока Россия в шоке от взрыва на Крымском мосту, ВСУ нанесли удар по железной дороге на Донбассе. Это очень выверенный намек от украинской армии о том, что у оккупантов остается не так уж и много логистики для переброски подкреплений. Напомним, что они до сих пор привязаны именно к железной дороге.

Итак, когда Крымский мост поврежден, а на материковой части Украины ВСУ уничтожают железнодорожное сообщение оккупантов, Путин оказывается в сверхсложной ситуации: в защиту чего именно, в первую очередь бросать свои мобилизованные силы. И здесь Кремль пошел на очередную авантюру, накануне Лукашенко вдруг заявил, что якобы Украина готовит удар по его стране, так что надо готовить ударные силы. На самом деле, это может быть хорошей новостью, ведь в Кремле боятся нового прорыва ВСУ на Юге и Востоке. А значит, пытаются создать новую точку напряжения на Севере, чтобы оттянуть украинские силы с линии фронта.

Поэтому подробнее о ситуации на фронте и о том, как на победы ВСУ реагирует Запад и Кремль – дальше и поговорим.

Путин истерически мстит за Крымский мост

Сегодняшний день начался с трагических новостей в Запорожье. Россияне, похоже, пытались отомстить за взрыв на Крымском мосту в соответствующем им террористическом стиле, нанеся удар по жилому дому. По данным Воздушных сил ВСУ российские оккупанты 9 октября ударили 16 ракетами по Запорожью, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, еще 49 находятся в больнице.

Защитники отмечают, что атаковали город с временно оккупированных территорий – из районов Мелитополя и Бердянска. Было выпущено четыре крылатых ракеты Х-22 (с Ту-22М3) и две управляемые авиационные ракеты Х-59 (с Су-35). Кроме того, враг выпустил ракеты типа С-300. В общей сложности – 16 ракетами россияне ударили по гражданской инфраструктуре города и жилым кварталам. На трагедию уже отреагировал президент Владимир Зеленский, который в очередной раз призвал наказать страну-террориста.

Очевидно, что такая террористическая атака – это очередная попытка запугать украинцев, показать, что, мол, не стоит наносить удары по важным для России объектам. Российская армия просто не может и боится воевать против ВСУ, а потому продолжает воевать против мирного гражданского населения. Особенно когда люди спят.

Впрочем, такие атаки – это еще доказательство отчаяния, ведь взрыв на Крымском мосту стал еще одним поворотным моментом для Кремля и лично Путина. Это удар, который точно подрывает и авторитет диктатора, и попытки захватить Украину. Ведь после взрыва в России начались попытки найти виновного. И для нашей защиты это очень важно. Это подрывает целый ряд возможностей русской армии: как в вопросе переброски подкреплений, так и в вопросе возможного отступления.

Взрывы на Крымском мосту – личная пощечина Путину

Следует понимать, что взрыв на Крымском мосту – это личная пощечина Путину. И он лишь подчеркивает рост трудностей, которые испытывает диктатор из-за постоянных успехов ВСУ. Более того, этот взрыв – символ того, что российская армия уже находится в руинах и не может собраться с силами. Россияне не смогли защитить мост, невзирая на его центральную роль в военных усилиях страны-агрессора, его личную важность для Путина и его мощный политический символизм как единственный путь, соединяющий Россию и оккупированный Крым. Но в нашем случае, более важно то, что на время переброска подкреплений и поставок российских войск на Юге будет затруднена.

И здесь следует добавить, что россияне уже укрепляли оборону моста летом. В августе россияне пригнали к мосту так называемый корабль-мишень, оборудованный большой системой радиолокационных отражателей, которые должны были взять на себя удар в случае атаки. Кроме того, все мы помним, как россияне тренировались устраивать дымовую завесу, чтобы для систем наведения городов не было видно. Впрочем, все бесполезно и это огромный удар по Путину и Минобороны России.

Более того, Крымский мост играл две ключевые роли:

это перебрасывание сил для продолжения войны на юге Украины и путь побега в случае тотального провала.

Впрочем, взрыв доказал главное – он разоблачает потрясающую слабость российских вооруженных сил. Им до сих пор, как и в 20 веке, критически необходима железная дорога, чтобы передвигаться.

Впрочем, разберем на фактах, изменит ли взрыв на Крымском мосту ход войны или, по крайней мере, усложнит ее для российской армии. И здесь у нас есть интересные подробности, которые в очередной раз дают повод для гордости за наши ВСУ.

Крымский мост без преувеличения стал ключевым в этой войне. Россия перебрасывала в Крым войска, которые затем перемещались на оккупированные территории материковой части Украины. Конечно, у страны-агрессора есть альтернативы транспортировке войск в районы дислокации, где их можно реорганизовать в боеспособные подразделения. Но они дороже и опаснее. Это перебрасывание подкрепления кораблями и отправка поездов и грузовиков по железным дорогам и дорогам, например, оккупированного Донбасса.

То есть Россия может попытаться перебрасывать подкрепления на Херсонщину и Запорожскую область по дорогам через Мариуполь и Бердянск, надеясь, что ВСУ не накроют их, например из «Хаймарсов». Впрочем, здесь главное даже не переброска подкреплений, а снабжение топливом, продовольствием и боеприпасами уже тех частей, которые пришли на украинскую землю. А сейчас это сделать быстро сложнее.

Еще раз подчеркиваю, что россияне в основном перемещают свои войска именно по железной дороге. И, например, как предполагают аналитики, они могли бы попытаться наладить переброску сил в Мелитополь, а оттуда уже дальше на Херсонщину. Но на оккупированных территориях с этим у россиян уже есть значительные проблемы. Ведь вчера, параллельно взрыву на Крымском мосту, вдруг взорвалось на железнодорожном узле на Донбассе.

Дело в том, что через оккупированный Иловайск проходят важные для врагов железнодорожные магистрали. И вот накануне там вдруг сдетонировал грузовой поезд, что, конечно, влияет на способность россиян перебрасывать силы по железной дороге в этом регионе. И вот, например, аналитики CNN уверяют, что ВСУ не спешили бить по железной дороге, а просто терпеливо ждали критического момента, чтобы нанести удар по столь важной логистике для россиян.

И вот в этом контексте вырисовывается критическая для Путина ситуация. На правом берегу Днепра в Херсонской области его армия уже зажата ВСУ, и проблемы с логистикой из Крыма лишь усугубят кризис по поставкам. Поэтому оккупантам придется поскорее отступать. Соответственно, ВСУ филигранно создают все условия, чтобы присутствие россиян на правом берегу стало просто физически невозможным для них самих. Заставит ли это Кремль отступить – вопрос открытый, но боеспособность этих войск уже сильно нарушена.

Другой вопрос для Путина – сам Крым. И здесь довольно ясно описывает дилемму Кремля издание СNN. Сейчас Путин стоит перед тяжелым выбором: оставить российскую армию в Херсонской области в надежде, что это станет своеобразным щитом для Крыма, но тут непонятно как долго эти войска протянут. Или отвести эти войска ближе к Крыму, где все еще остается шаткая возможность поставлять им подкрепление. Диктатор может сейчас бояться того, что мост подвергнется повреждениям во второй раз, а ВСУ нажмут с материковой части и тогда Крым просто окажется в изоляции.

В России только ленивый не критиковал действия Путина

И вот уже на завтра, 10 сентября, Путин созывает Совбез России. Вероятно, чтобы обсудить вопрос о взрыве на Крымском мосту. И это раскрывает и внутренние противоречия в Кремле между силами ФСБ и Минобороны. Ведь диктатор возложил именно на ФСБ полномочия по защите незаконно построенного Крымского моста. Вместе с тем, по данным Института по изучению войны, Кремль пытается выставить именно Минобороны козлом отпущения за взрыв и другие неудачи российской армии, чтобы отвести вину от Путина.

Интересно, что Шойгу вообще молчит о взрыве на мосту. Российский пропагандист Соловьев накануне заявил, что Кремлю не стоит вообще прислушиваться к мнению Минобороны на этот счет, а начать наносить удары по критической украинской инфраструктуре. Более того, критика пропагандистов свалилась на самого Путина, мол, для Кремля лицемерно призвать россиян объединиться вокруг Путина тогда, когда он молчит о провале на Харьковском направлении, об обмене пленными, включая бойцов «Азовстали». А теперь еще и молчит о взрыве на Крымском мосту. Также молчит и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, хотя до этого угрожал судным днем.

Более того, Институт по изучению войны, ссылаясь на лояльных к Пригожину пропагандистов, уверяет, что после сообщений о том, что в Москве начались задержания военных, предположительно готовится отставка министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Также известно, что Путин заменил командующего оккупантов в Украине. Им стал Сергей Суровикин. И тут еще одна интересная деталь: Кадыров и Пригожин, которые все больше становятся публичными по вопросу войны против Украины, заявили, что они приветствуют такую перестановку Кремля. Мол, наконец-то к ним прислушались. То есть влияние этих двух, похоже, становится все более значимым.

Тем временем Юг продолжают освобождать

Впрочем, пока в Кремле происходят странные перестановки, ВСУ активно уничтожают врага на Юге. В частности, по данным пресс-секретаря ОК «Юг» Наталии Гуменюк, наши военные освободили уже более тысячи квадратных километров Херсонщины. Вместе с тем, за минувшие сутки наши нанесли удары по вражеским складам с боеприпасами на Юге, в том числе в ключевых сегодня для оккупантов Бериславе и Новой Каховке. Напомню, что именно в Бериславе враги пытаются создать новую линию обороны после недавнего бегства под давлением ВСУ.

И вот в этой ситуации, которую мы обсудили выше, Кремль пытается пойти на хитрость, и все же попытаться создать иллюзию того, что Беларусь вступает в войну открыто. Накануне в МИД Украины сообщили, что Беларусь вызвала украинского посла и обвинила наше государство в якобы подготовке удара. МИД считает это возможной частью российского плана провокации. Спикер МИД Украины заявил, что это циничная ложь и призвал белорусский народ не поддаваться на провокации российского и белорусского режимов.

По мнению министра обороны Литвы Арвидаса Анушаушкаса, обвинение Беларусью Украины в якобы подготовке к нападению – ничто иное, как попытка России ослабить наступление украинских войск на фронте. Мол, вместо устрашения тактическим ядерным оружием, Кремль решил попугать украинцев возобновлением наступления с территории Беларуси.

А международные партнеры – помогать Украине

Впрочем, по-прежнему каждый новый бессмысленный виток эскалации со стороны России приводит к усилению помощи Украине со стороны Запада. В частности, накануне стало известно, что лидеры ЕС достигли консенсуса по поводу создания тренировочной миссии для украинских военнослужащих. По данным немецкого издания Welt, концепция тренировочной миссии предусматривает подготовку около 15 тысяч украинских бойцов, а также выделение дополнительных средств на поставку оружия.

Согласно документу ЕС, эти 15 тысяч бойцов должны пройти обучение до зимы. Хотя Украина просила обеспечить подготовку до девяти бригад, каждая из которых может насчитывать до пяти тысяч человек. Для организации тренировочной миссии ЕС развернет два оперативных штаба: один в Польше и один – в Германии.

Кроме создания тренировочной миссии, ЕС также хочет значительно увеличить военную помощь Украине в ближайшие месяцы. Бюджет Европейского инструмента содействия миру, откуда на военную поддержку Киева уже было израсходовано 2,6 миллиарда евро, планируют «значительно увеличить». В настоящее время ведется обсуждение о 10-12 миллиардах евро на перспективу до 2027 года, но конкретных решений в ЕС не приняли. Кроме того, Германия объявила о новых поставках оружия Украине в рамках усиления безопасности всего блока НАТО.

Ну и напоследок хороший подарок ВСУ сделала Словакия. Министр обороны Ярослав Надь сегодня сообщил о передаче Украине двух самоходных артиллерийских установок Zuzana 2. И, конечно же, потролил Путина, заявив, что эти гаубицы точно принесут хороший подарок диктатору на его юбилей.

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