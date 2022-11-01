Кипр отменил упрощенный визовый режим для россиян 1.11.2022, 0:17

С первого дня зимы попасть на Кипр россиянам станет сложнее и дороже.

С 1 декабря россияне не смогут посещать Кипр по упрощенной визовой процедуре. За оформление национальной визы они должны заплатить 80 евро. Таково решение правительства Кипра.

Власти Кипра отметили, что решение принято в связи с приостановкой соглашения между ЕС и Россией об упрощенном визовом режиме.

В настоящее время рассмотрение заявки на визу длится 3-5 дней.

Как сообщалось, ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с РФ в сентябре. Для граждан России визовый сбор повысился с 35 до 80 евро. Кроме того, выросло количество и необходимых для подачи заявления на визу документов.

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