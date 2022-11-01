Зеленский призвал исключить Россию из ООН и G20 1.11.2022, 1:57

РФ должна отвечать за свои поступки.

Россия не может и дальше быть частью Организации Объединенных Наций и «Большой двадцатки», поскольку каждый преступник должен отвечать за свои поступки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе совместного брифинга с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

«России не место в G20, ООН и других структурах, которые были созданы для защиты мира и сотрудничества между нациями. Разумеется, что Россия лишь цинично эксплуатирует такие структуры для прикрытия своих преступлений. Любой преступник должен отвечать за преступления, совершенные им», - подчеркнул президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Россия не может оставаться членом G20, поскольку она сознательно работает на голод на нескольких континентах.

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