Экоактивиста Аршака Макичяна лишили российского гражданства 1.11.2022, 3:27

Аршак Макичян

Также лишили гражданства отца и братьев активиста.

Суд в Подмосковье лишил участника движения Fridays for future Аршака Макичяна, его отца и двоих братьев российского гражданства. Об этом Макичян в понедельник, 31 октября, сообщил DW, фото решения имеется в распоряжении редакции.

Судья Шатурского городского суда Наталья Грошева вынесла постановление 26 октября, однако озвучивать резолютивную часть не стала, пообещав подготовить документы за пять рабочих дней и отправить защитникам по почте. Интересы Макичяна представляли юристы Ольга Подоплелова и Максим Оленичев, сотрудничающие с правозащитным проектом «Первый отдел».

Как стало известно из полученного решения, суд лишил Аршака Макичяна российского гражданства на основании «заведомо ложных сведений», которые его отец Артур Фрунзикович якобы подал в 2002 году. Прокуратура в иске также требовала лишить Макичянов права на имущество, но в этом суд отказал.

Что стало поводом для иска о лишении гражданства

Семья Аршака Макичяна переехала из Армении в Россию в 1990-х годах, отец в 2002 году получил гражданство, через пару лет паспорта по заявлению родителя выдали детям. Но в том же 2002 году паспорт у Артура Фрунзиковича изъяла полиция из-за того, что потеряла его личное дело. Требуемые в такой ситуации документы не были составлены. Мужчина затем получил гражданство, оформив новую заявку. В 2021 году МВД признало выдачу нового паспорта отцу Макичяна незаконной из-за утраты документов. Прокуратура впоследствии подала в суд иск о лишении гражданства.

«С правовой точки зрения дело уникальным не является, потому что система отъема гражданства уже давно отработана», - комментировала Ольга Подоплелова новость об иске против своего подзащитного. Ситуации бывают разные, но дело Макичяна, как минимум, необычное: в материалах фигурируют сразу два основания для лишения гражданства, утрата документов и заведомая ложность сведений. К политическому активисту такой механизм применяется впервые, отметила Подоплелова.

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