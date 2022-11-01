США и Китай обсудили соперничество между двумя странами и войну в Украине
- 1.11.2022, 4:14
Госсекретарь США и глава МИД КНР провели телефонный разговор.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили соперничество между двумя сверхдержавами и войну России в Украине в ходе телефонного разговора в воскресенье, сообщили в Госдепартаменте и министерстве иностранных дел Пекина.
Высокопоставленные дипломаты говорили о необходимости «ответственно управлять конкуренцией между нашими двумя странами», — написал Блинкен в Twitter.
In my call with PRC Foreign Minister Wang Yi, we spoke about our efforts to responsibly manage the competition between our two countries, Russia’s war against Ukraine, and support for Haiti.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 31, 2022
Они также обсудили необходимость для Пекина и Вашингтона поддерживать открытые линии связи и провели переговоры о войне d Украине, сообщил Госдепартамент США.
Блинкен «упомянул войну России против Украины и угрозы, которые она представляет для глобальной безопасности и экономической стабильности», — говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, передает AFP.
Ван И подчеркнул, что всем сторонам конфликта нужно быть сдержанными и спокойными, а также бороться с эскалацией с помощью дипломатии, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.
«Американская сторона должна прекратить свои усилия по сдерживанию и подавлению Китая, а не создавать новые препятствия в отношениях между двумя странами», — говорится в сообщении МИД КНР.
«Ван И отметил, что возвращение китайско-американских отношений в русло стабильного развития отвечает не только общим интересам Китая и США, но и общим ожиданиям международного сообщества», — говорится в сообщении.