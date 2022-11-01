США и Китай обсудили соперничество между двумя странами и войну в Украине 1.11.2022, 4:14

Госсекретарь США и глава МИД КНР провели телефонный разговор.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили соперничество между двумя сверхдержавами и войну России в Украине в ходе телефонного разговора в воскресенье, сообщили в Госдепартаменте и министерстве иностранных дел Пекина.

Высокопоставленные дипломаты говорили о необходимости «ответственно управлять конкуренцией между нашими двумя странами», — написал Блинкен в Twitter.

In my call with PRC Foreign Minister Wang Yi, we spoke about our efforts to responsibly manage the competition between our two countries, Russia’s war against Ukraine, and support for Haiti. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 31, 2022

Они также обсудили необходимость для Пекина и Вашингтона поддерживать открытые линии связи и провели переговоры о войне d Украине, сообщил Госдепартамент США.

Блинкен «упомянул войну России против Украины и угрозы, которые она представляет для глобальной безопасности и экономической стабильности», — говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, передает AFP.

Ван И подчеркнул, что всем сторонам конфликта нужно быть сдержанными и спокойными, а также бороться с эскалацией с помощью дипломатии, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

«Американская сторона должна прекратить свои усилия по сдерживанию и подавлению Китая, а не создавать новые препятствия в отношениях между двумя странами», — говорится в сообщении МИД КНР.

«Ван И отметил, что возвращение китайско-американских отношений в русло стабильного развития отвечает не только общим интересам Китая и США, но и общим ожиданиям международного сообщества», — говорится в сообщении.

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