Изюм 2.0: названы два направления фронта, где россияне будут бежать 1.11.2022, 8:08

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Будут новые «жесты доброй воли» от РФ.

Полковник запаса ВСУ рассказал, где стоит ожидать отступление оккупантов под натиском ВСУ. О том, откуда ждать хороших новостей в обозримом будущем, в эфире телеканала «Апостроф TV» сообщил Роман Свитан.

Интервью военного эксперта можно посмотреть на YouTube.

Военный эксперт назвал направления фронта, где есть шанс, что враг скоро будет отступать: «Те действия по линии фронта, которые сейчас происходят, говорят о том, что россияне в ближайшее время будут бежать по некоторым фронтам. У нас четыре участка фронта. Как минимум по двум, Херсонском и Луганском, россияне будут отступать, вплоть до таких же действий, как это было в районе Изюма».

Роман Свитан рассказал, что делают оккупанты, чтобы отсрочить момент бегства с двух вышеупомянутых плацдармов: «Они это прекрасно понимают, прогнозируют это, такое движение, и пытаются противодействовать террористическими методами. Один из методов - это давление на наших союзников для того, чтобы кто-то мог остановить в нашем движении».

«Те действия, которые сейчас происходят в России по мобилизации, больше декларативные. Мобилизация как шла, так и идет. Просто мобилизационная система переполнена российская», - прокомментировал ситуацию с мобилизацией в РФ полковник запаса ВСУ.

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