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Цугцванг Путина

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  • Борислав Береза
  • 1.11.2022, 8:12
  • 8,250
Цугцванг Путина

Почему Кремль не справится.

По пунктам:

1. Россия заявила, что останавливает свое участие в реализации «зернового соглашения».

2. Украина, Турция и ООН согласовали выход 12 судов с зерном из украинских портов 31 октября и уведомили об этом Россию.

3. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вывоз зерна из Украины по Черному морю стал «рискованным», а обеспечить его безопасность «невозможно».

4. В настоящее время из портов Одесса, Черноморск и Південній уже вышли все заявленные корабли с 354,5 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Еще четыре судна зайдут в порты Украины.

Мнение России по этому вопросу уже никого не беспокоит. Российская попытка атаки на суда приведет к проблемам, с которыми Кремль не справится. Теперь ситуация выглядит, как цугцванг. Да, Путин всех переиграл. И себя тоже. И даже поимел, сам себя. Но это уже не наши проблемы.

Россияне, а что это у вас с лицом?

Борислав Береза, «Фейсбук»

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