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Основатель ЧВК «Вагнера» Пригожин неожиданно начал хвалить Зеленского

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  • 1.11.2022, 8:17
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Основатель ЧВК «Вагнера» Пригожин неожиданно начал хвалить Зеленского
Евгений Пригожин

Его заявление идет в разрез с нарративами Кремля.

«Повар Путина», основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин назвал президента Украины Владимира Зеленского «симпатичным парнем» и похвалил его за решительность.

«Вы сравниваете Невзорова и Зеленского. Зеленский, хоть и является президентом страны враждебной сейчас Российской Федерации, но все же он твердый, уверенный в себе, прагматичный, симпатичный парень. О Невзорове этого сказать не могу. Он много и хорошо говорит, но, по-моему, он просто обаятельный, но болтун», — сказал Пригожин для российского издания МК.

Заявление основателя ЧВК «Вагнера» идет в разрез с нарративами российской пропаганды, которая оскорбительно высказывается о президенте Украины.

Напомним, Евгения Пригожина называют одним из самых влиятельных людей РФ, одним из лидеров так называемой «партии войны».

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