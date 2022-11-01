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ISW: Пригожин требует отправить детей российских олигархов на фронт

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  • 1.11.2022, 8:26
  • 8,132
ISW: Пригожин требует отправить детей российских олигархов на фронт
Евгений Пригожин

Основатель «Вагнера» считает, что элита РФ препятствует полной мобилизации.

Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин обвинил российских олигархов и элиты в том, что они препятствуют полной мобилизации в стране.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

Пригожин все чаще критикует российских олигархов. В этот раз он заявил, что пока дети российских олигархов не пойдут воевать, полной мобилизации в стране не будет.

В Институте отмечают, что Пригожин в России пользуется большой популярностью и сейчас утверждается как политическая сила. Не исключено, что из-за своего высокого рейтинга он рано или поздно может создать собственную партию.

В ISW также сообщили, что Пригожин начал атаковать местных чиновников. Он обратился в генпрокуратуру РФ по просьбе возбудить уголовное дело в отношении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«Пригожин утверждал, что преступная сеть Беглова намерена ограбить государственный бюджет и обогатить коррупционеров. Вероятно, он использует свою критику Беглова и других петербургских политиков для повышения собственной репутации», – говорится в отчете.

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