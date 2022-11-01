Журналисты нашли в Минске бесплатную еду, одежду и услуги 1 1.11.2022, 8:35

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Даже компьютерные игры.

Не все в этом мире можно купить за деньги, но и не всегда в этом есть необходимость. Некоторые вещи, за которые вы платите, вам готовы отдать просто так. Журналисты onliner.by узнали о способах бесплатно получить товары или услуги, которые обычно стоят денег.

Бесплатная красота

Анна из Минска периодически получает бесплатные или почти бесплатные услуги в бьюти-сфере. Девушка бесплатно либо за минимальную плату уже ходила на маникюр, на татуаж, мгновенный загар, пару раз стриглась — ходила моделью к мастерам, которым нужно нарабатывать опыт.

— Начинающие мастера постоянно ищут моделей на наращивание ресниц, татуаж бровей или губ, на маникюр. Это все предлагают бесплатно сделать или просят оплатить только расходники.

— Если мастера берут деньги, то это обычно 5-10 рублей. Например, за массаж лица с меня брали 5 рублей, это стоимость расходников. Но пройти таким образом курс массажа не получится. Можно прийти моделью на наращивание волос, их нарастят бесплатно, а волосы для наращивания вы приносите свои. Иногда условие — вы должны согласиться на фото, потому что мастеру нужно портфолио. Глобальных косяков ученики обычно не совершают, потому что рядом находится опытный специалист.

Из минусов — если профессиональный мастер наращивает ресницы за 2 часа, то ученик будет это делать 4 часа. То же самое с маникюром.

— Обычно нужно приезжать в рабочее время, потому что курсы часто провохят в промежуток с 9 до 17:00 и никто под вас подстраиваться не будет, сразу четко говорят: «Нужно приехать сегодня к 10 утра».

Такие объявлений с поиском моделей можно найти «ВКонтакте», вбивая «Поиск моделей в Минске». Есть даже специальные группы в Вайбере для любителей халявы и больших скидок, их создают школы красоты, чтобы искать моделей для своих учениц.

Бесплатная еда

Журналисты издания писали о благотворительном проектеот общепитов, которые бесплатно передавали еду тем, кто готов ее принять. Но что-то не пошло: телеграм-бот с объявлениями о бесплатной еде из кафе «Забрать еду» давно замолчал. Почему? «Многие заведения в Минске не были готовы делиться едой бесплатно с людьми, многие не понимали как это работает. Проект закрылся», — сказал Геннадий Смоляк, который работал над этим проектом.

Зато живет и здравствует группа «Фундешинг. Отдам даром еду. Минск», которая существует в соцсети «ВКонтакте» больше шести лет.

Что там отдают? В свежем объявлении — шоколадка, вскрытая упаковка пармезана, пакет замороженной брокколи и приправы. До этого отдавали печенье, макароны с консервами, пиццу, детское питание, чай с цикорием и очень много яблок.

Еду обычно забирают очень быстро, посмотрите примеры: объявление «Отдам винегрет» опубликовано в 10:55, а уже в 10:58 (спустя при минуты) появился первый комментарий «Заберу!» Печенье предложили в 7:40 утра, а в 7:42 (через 2 минуты) уже откликнулся желающий его забрать. Три бутылки подсолнечного масла предложили в 17:27, а в 18:06 (через 39 минут) уже написали, что их отдали.

Основательница группы Елена Юрченко сказала, что это благотворительный проект.

Девушка создала группу в 2016 году после того, как вернулась из Германии. Там она впечатлилась таким движением как фудшерринг и подумала, что было бы хорошо развивать нечто подобное в Беларуси.

А потом на эти группы обратили внимание журналисты и стали о них писать. После этого, говорит Елена, количество подписчиков росло, как снежный ком. Раньше каждый желающий мог писать на стене группы, но пришлось закрывать стену и брать модераторов.

— Кто-то предлагал продукты, а кто-то писал: «Накормите меня!» Пошел хейт — нам писали, что мы сумасшедшие, что достаем продукты чуть ли не из помойки и травим людей, хотя в правилах указано, что если продукты испорчены, их нужно выбрасывать, а не отдавать другим людям.

Когда появились модераторы и закрытая стена, хейт пошел на спад, стало больше позитивных откликов.

Бесплатные лицензионные компьютерные игры, которые могут стоить $40-$70

Алексей поделился своим опытом получения бесплатных лицензионных компьютерных игр. Иногда некоторые разработчики либо издатели проводят акции, чтобы поднять активность в своих играх или сервисах, для этого раздают игры на определенный промежуток времени или навсегда.

— Например, в EpicGamesStore каждую неделю просто так раздают одну или несколько платных игр, к ней появляется неограниченный доступ. Такие акции устраивают и независимые разработчики, игр которых нет в популярных магазинах, они выкладывают на сайтах все файлы игр, чтобы каждый желающий мог их скачать. Часто раздаются игры, которые стоят несколько долларов. Но бывает, раздаются и недавно вышедшие игры, которые в данный момент продаются по $40-$70.

Вот пример: игру Warhammer 40,000: Mechanicus можно купить за $14,49. Но Алексей нашел сайт, где ее предлагают бесплатно. Парень активно мониторит бесплатные раздачи и качает все что можно. Не во все игры он впоследствии играет, зато получает удовольствие от того, что успел их словить.

— Такие акции проводятся и на консолях. Например, в начале пандемии Sony раздавала несколько игр для Playstation 4. Информацию о таких раздачах обычно выкладывают сами разработчики или издатели. Но существуют и агрегаторы таких новостей, где собирается вся информация о подобных раздачах.

У меня много друзей, которые увлекаются играми и у нескольких были такие случаи, когда они пропускали возможность забрать желанную игру бесплатно, и после покупали ее.

Бесплатные ништяки в «Барахолке»

На Барахолке Onliner есть раздел «Отдам безвозмездно/Приму в дар», и здесь предлагают не только котят. Вчера, 31 октября, на «Барахолке» бесплатно предлагали ковер 2х4 метра. С чего такая щедрость? Журналисты позвонили автору объявления, чтобы узнать.

— Мне этот ковер больше не нужен, а кому-то он пригодится. Он в таком состоянии... Он нормальный, но лежал у нас достаточно долго,— ответила женщина, которая представилась Людмилой Владимировной. — Я часто отдаю вещи бесплатно, чтоб освободиться от лишнего, не накапливать. Отдала много родительской мебели, но не в Минске, а в Барановичах. Мне по наследству в Барановичах досталась квартира и я отдала оттуда старый холодильник, старое винтажное кресло. Я понимала, что кресло можно привести в порядок, но это деньги и хранить его особо негде. Нашелся человек, который забрал его. Выставляла другой ковер — его забрала женщина, которая временно с сыном живет в общежитии, а пол там не очень.

Сейчас я выставила шкаф бесплатно, но спроса на него нет, не интересуются. Мебель нужно отдавать весной-летом, когда начнется сезон дач.

Мне проще отдавать бесплатно, потому что если выставляешь вещь даже за маленькую сумму, то начинаются вопросы, придирки. А я не хочу головной боли ради каких-то тридцати рублей.

По другому объявлению предлагали самостоятельно приехать в поселок Энергетиков в Джержинском районе и нарвать яблок.

— Яблоки у нас были очень вкусные, но очень много, в этом году очень большой урожай. Я их собирала и вывозила в лес по несколько тележек в день, мне их было очень жаль. Но пришлось вывозить, чтобы они у нас не гнили. Сейчас яблок не осталось.

Что журналисты еще нашли на «Барахолке»? Отдают кеды со стразами 39-го размера (за шоколадку), мужской костюм, компьютерный стол, шкаф-секцию , древесину на дрова, а также другие полезные и бесполезные вещи.

Бесплатные услуги нотариусов и адвокатов

Когда журналисты делали цикл про разводы, одна из героинь сказала: многие женщины хотели бы выйти из несчастного брака, но не могут это сделать, потому что не знают как: «У них нет денег на консультацию у адвоката».

Однако адвокаты то и дело проводят акции по бесплатному консультированию — ищите анонсы на сайте «Адвокатура Беларуси». В середине нынешнего октября адвокаты всех территориальных коллегий бесплатно консультировали многодетных родителей, 30 сентября консультировали малообеспеченных граждан, летом (28 августа) безвозмездно консультировали молодежь. Обычно такие акции проводятся в форме устных консультаций по вопросам, которые не требуют ознакомления с документами.

Нотариусы тоже периодически консультируют бесплатно — -в середине октября все нотариальные конторы и нотариальные бюро страны консультировали бесплатно и граждан, и представителей юрлиц. Можно было узнать, например, об оформлении наследственных прав, брачных договоров, отчуждения недвижимости. Акции еще будут, сдедите на ними на сайте Белорусской нотариальной палаты.

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