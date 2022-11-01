Крысы с крошечными рюкзаками будут спасать людей 1.11.2022, 9:05

Фото: CNN

Грызунов уже начали обучать для этой цели.

Несмотря на то, что здания рушатся не часто, когда это происходит, это становится катастрофой для тех, кто оказался в ловушке. Стихийные бедствия, такие как землетрясения и ураганы, могут сровнять с землей целые города, и для спасательных команд поиск выживших становится сложной задачей, пишет techinsider.

Бельгийская некоммерческая организация APOPO придумала, как можно решить проблему! Ее представители обучают и оснащают крошечными высокотехнологичными рюкзаками крыс, которые могут помогать службам быстрого реагирования искать выживших среди обломков в зонах стихийных бедствий.

«Крысы, как правило, очень любопытны и любят исследовать, а это ключ к поиску и спасению», — говорит Донна Кин, специалист по поведенческим исследованиям и руководитель проекта. По словам Кин, в дополнение к их авантюрному духу, небольшой размер и отличное обоняние делают грызунов идеальными «сотрудниками» для поиска людей.

В настоящее время крыс обучают находить выживших в смоделированной зоне бедствия. Сначала они должны найти целевого человека в пустой комнате, нажать кнопку на своем жилете, которая запускает звуковой сигнал, а затем вернуться на базу, где они будут вознаграждены угощением.

Пока грызуны все еще находятся на ранних стадиях обучения. APOPO сотрудничает с Технологическим университетом Эйндховена в разработке рюкзака, который оснащен видеокамерой, двусторонним микрофоном и передатчиком определения местоположения. Все это будет помогать сотрудникам служб экстренного реагирования общаться с выжившими.

Компания APOPO уже более десяти лет обучает собак и крыс на своей базе в Танзании обнаружению наземных мин и туберкулеза по запаху. В программах используются гамбийские хомяковые крысы, продолжительность жизни которых в неволе составляет около восьми лет.

С момента рождения крысы подвергаются воздействию различных сред, зрелищ, звуков и людей в рамках «процесса привыкания», что делает более стойкими к стрессу.

Программа все еще находится в разработке, но, по оценкам, на обучение каждой крысы уйдет не менее девяти-12 месяцев.

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