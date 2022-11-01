США наносят удар по Китаю: усиливается противостояние в «чиповой войне» 3 1.11.2022, 9:29

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Такого шага от Америки никто не ожидал.

Экономическое противостояние США и Китая сосредоточено на ведении так называемой «чиповой войны». В его рамках Пекин выступает за достижение полной независимости, а Америка - за сохранение монопольного права на разработку и продвижение чипов последнего поколения, пишет liga.net.

Для КНР сегодня действует ограничение на производство чипов, поэтому в борьбе за сохранение экономического потенциала она затрачивала огромные средства на импорт чипов. Затраты на них за последние десятилетние превысили даже сумму закупки нефти.

Основным импортером чипов последних трех поколений для Китая выступает Тайвань, где сосредоточено производство. При этом выпуск продукции ведется на европейском оборудовании, ввоз которого в КНР был под запретом.

Ужесточение противостояния между США и Китаем толкнуло Джо Байдена на принятие дополнительных ограничительных мер. Вступил в силу запрет на импорт всех модификаций чипов, которые поддерживают использование искусственного интеллекта. Также американская сторона инициировала создание реестра компаний, которые занимаются выпуском и разработкой дизайна чипов в КНР.

Значимый удар по отрасли может нанести введение запрета для американских граждан, а также владельцев грин-карт работать на китайские компании, специализирующиеся на производстве чипов. В этой связи Китай потерял возможность нанимать инженеров и других узкопрофильных специалистов. Речь идет о тысячах сотрудников, которые сейчас проходят процедуру увольнения во избежание дополнительных рисков для себя ввиду введения санкций.

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