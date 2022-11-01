Башни Кремля пришли в движение: как идет война между российскими элитами 3 1.11.2022, 9:43

7,234

Роль Путина в России уменьшается.

Российское общество проглотило мобилизацию, пишет в «Фейсбуке» украинский журналист Вадим Денисенко. И снова погрузилось в привычный для себя одобрямс. Все это до боли напоминает сказку, когда дракон требует у горожан 10 девушек, горожане этих девушек дают и дальше говорят: «Фух, можно спокойно жить год до следующего прихода дракона». Мысль о том, что дракон может прийти внепланово, русские отвергают: «Придет - будем думать, что делать».

Рядовой россиянин боится митингов, власти и потери величия. Но больше всего он боится рефлексии в том значении, которое этому слову придают психоаналитики. Выбирая между смертью и рефлексией он выберет смерть.

Первый и очень негативный итог мобилизации: россияне готовы проглотить и вторую и третью волны. Агрессивное меньшинство (10-13%) победило аморфное большинство. Параллельно с этим население очень хочет, чтобы произошло чудо и все волшебным образом вернулось в «нормальность до 24 февраля». Их вера сейчас не в себя, а в чудо, которое совершит кто-то.

Второй вывод, о котором я уже писал: Путин превращается и будет дальше все больше превращаться из альфа-самца в коллективного Путина. Только если месяц назад этот коллективный Путин опирался на два костыля: Ковальчука (вместе с Кириенко) и Патрушева, то теперь стараниями (страхами) самого Путина этот коллективный Путин расширился Собяниным, Кадыровым, Пригожиным и даже частично Мишустиным.

Форма правления этого коллективного Путина сегодня - это не политбюро, как кому-то кажется, а семибоярщина. Башни Кремля - это корпорации, которые воюют друг с другом. Только раньше они имели безоговорочного арбитра. А теперь этот арбитр устал бегать по полю и игроки позволяют себе фолить там, где им захочется.

Лучший тому пример Пригожин, подающий в суд на петербургского губернатора Беглова, становится смотрящим за регионом и параллельно строит новую партийную структуру, судя по всему, в обход Кириенко, который должен был бы это контролировать.

Все это не делает пока более слабым государство. Это делает слабее Путина, как арбитра. Он нужен им всем как символ, но роль Путина, судя по всему, будет все больше уменьшаться со временем.

Итак, мы имеем два параллельных трека: население вернулось к привычному состоянию и хочет, чтобы за него все решали, а элиты взяли в осаду Путина и начинают воевать между собой. Пока сложно сказать, к чему приведет эта война: все еще боятся осознать, что Путин уже не тот.

Пока главным страхом остается ФСБ. Но если тенденции будут продолжаться, рано или поздно, ФСБ должна столкнуться с новыми армейскими (Суровикин, пригожин, Кадыров). Собственно, от этого столкновения и будет зависеть будущее российских элит. Чем скорее начнется эта война, тем лучше для нас. Если этой войны не будет, Россия будет укрепляться в своем тоталитаризме, а, значит, будет иметь ресурс для дальнейшей войны с Украиной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».