Почему Украина дистанцируется от Светланы Тихановской? 25 1.11.2022, 9:56

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Киеву интересны политики, которые четко представляют будущее Беларуси.

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Богдан Яременко стал гостем программы сайта Charter97.org Studio X97. В ходе интервью украинский политик рассказал, почему Киев дистанцируется от Светланы Тихановской и ее окружения:

— В последнее время я начал интересоваться белорусскими вопросами более активно, ввиду тех проблем, которые есть у полка Калиновского, просто узнал, познакомился и так далее, стал помогать. Меня удивляет вообще постановка этого вопроса.

А почему украинская власть должна как-то хорошо относиться к Тихановской? Почему? Есть какой-то белорусский политик, который наговорил глупостей в отношении Украины когда-то, который живет в Литве где-то. Что мы должны делать в связи с этим? Я просто не понимаю. Какие ожидания от нас?

У нас есть другие белорусские политики на территории Украины, у нас есть другие белорусы на территории Украины, которые полностью солидарны с нами, которые помогают нам в войне, которые воюют вместе с нами, которые видят будущее Беларуси очень четко, предельно ясно и нам нечего поменять в этом видении, мы бы хотели им просто помочь это сделать.

Если у госпожи Тихановской есть какие-то планы, есть какие-то идеи, в реализации которых нужна помощь правительства Украины, украинской власти, украинского народа, мы, во-первых, должны эти идеи услышать, увидеть их. Для этого не обязательно же в Украину приезжать. Мы все читаем, мы все знаем, да и приезжать можно, никто не мешает, для этого не обязательно встречаться на самом высоком уровне. Пожалуйста, приезжайте рассказывайте, убеждайте, тем более, что начало политической карьеры госпожи Тихановской было такое, что ей придется нас убеждать, что у нее появились убеждения, что они не пророссийские, что она лидер, который способна вести свою страну.

А страна стоит на пороге того, что, извините, но мирным путем свергнуть власть Лукашенко там никому не удастся. И мы видели очень нерешительные действия Тихановской и ее окружения во время протестов, но которые вносили раздор и, мне кажется, не помогали протестующим добиться своей цели. Мы слышим замечательно сейчас все проукраинские заявления, за которые спасибо, но несколько поздно. Нам бы хотелось услышать их от кандидата в президенты соседней страны, а не от беглого политика.

Поэтому цена этих заявлений несколько иная тогда и сейчас. Мы слышим, мы благодарны, мы разделяем их и так далее, но очевидно нужно, чтобы прошло больше времени, чтобы стороны лучше поняли друг друга, поверили, нашли общий язык. И лично я не вижу достаточных усилий со стороны окружения Светланы Тихановской и Тихановской лично, чтобы достичь такого понимания с Украиной. Просто критиковать нас, что мы с кем-то не встречаемся, слишком мало, чтобы сформировать это доверие.

Поэтому это достаточно сложный вопрос и его не нужно в целях политической пикировки, навязывания каких-то идей примитизировать и сводить к вопросу: «А вот почему вы с ней не встречаетесь?» Давайте говорить о том, что, кто и как будет менять Беларусь. Вот об этом нам интересно поговорить со всеми.

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