Британская разведка: Россия разместила в Беларуси МиГ-31К с передовыми ракетами большой дальности 7 1.11.2022, 9:59

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Самолеты размещены на аэродроме Мачулищи.

Полученные британской разведкой снимки показали, что 17 октября два российских самолета-перехватчика МиГ-31К Foxhound почти наверняка были припаркованы на белорусском аэродроме Мачулищи, а неподалеку был зафиксирован большой резервуар для топлива в защитной земляной берме.

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«Вероятно, хранилище топлива связано с баллистической ракетой воздушного запуска AS-24 Killjoy, крупногабаритным боеприпасом, для переноса которого приспособлен вариант МиГ-31К», - отмечают аналитики британской разведки.

Россия применяет Killjoy с 2018 года, но раньше она не разворачивалась в Беларуси. Время от времени РФ использовала это оружие во время войны в Украине, но, по данным Министерства обороны Великобритании, запасы, вероятно, очень ограничены. Россия продолжает использовать свои передовые боеприпасы большой дальности против целей ограниченного оперативного значения.

Ракеты Killjoy имеют радиус действия более 2000 км и их размещение в Беларуси дает России небольшое дополнительное преимущество с точки зрения впечатления дополнительных целей в Украине.

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