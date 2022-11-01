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Ученые рассказали, почему нельзя ковыряться в носу

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  • 1.11.2022, 10:13
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Ученые рассказали, почему нельзя ковыряться в носу

Дело не только в эстетике.

В нашей носовой полости находится обонятельный нерв, который, как следует из названия, отвечает за восприятие запаховых сигналов. Однако этот узкий жгутик нервных клеток скрывает зловещий секрет: он напрямую соединяет воздух в носу с головным мозгом, минуя одну из важнейших систем защиты организма — гематоэнцефалический барьер, не позволяющий микробам и токсинам проникнуть из кровеносной в нервную систему, пишет Naked science.

Обонятельный нерв минует этот барьер, напрямую «подключаясь» к мозгу. В итоге и бактерии, и вирусы пользуются такой «лазейкой», не контролируемой иммунной системой. Ученые из Университета Гриффита (Австралия) доказали, что Chlamydophila pneumoniae, один из главных возбудителей пневмонии у человека, способен по обонятельному нерву добраться из носовой полости до головного мозга и вызвать тревожащие изменения в нервных клетках. 

Естественно, вторжение патогена в «святая святых» организма не проходит бесследно, и нервные клетки тут же реагируют отложением бета-амилоидов. Предполагается, что в норме эти белки участвуют в противомикробной и противогрибковой защите нервной системы, но, помимо этого, их появление в мозгу — одна из отличительных черт развивающейся болезни Альцгеймера. 

Пока исследования провели только на лабораторных мышах, но результаты звучат тревожно и для людей. В дальнейшем исследовательская группа планирует проверить, способна ли опасная для здоровья бактерия воспользоваться человеческим обонятельным нервом для проникновения в наш мозг. 

При чем же здесь ковыряние в носу? Дело в том, что непреднамеренное повреждение нежной слизистой носа или выдергивание волос могут привести к росту числа патогенных бактерий, способных через обонятельный нерв добраться до мозга. 

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