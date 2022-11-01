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ИП против Лукашенко: отсидеться не удастся

  • 1.11.2022, 10:32
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ИП против Лукашенко: отсидеться не удастся

Стратегия и направление движения обозначены давно.

Пока один диктатор гадит соседу, второй устраивает разборки внутри страны с индивидуальными предпринимателями, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Невыход на работу последних расценен как необъявленная забастовка. В попытках разобраться в экономике синепалый синегуб в очередной раз бросает вызов большому количеству людей, которые сознательно выбирали нелегкий заработок, относительно независимо от государства. Сегодня им угрожают конфискацией имущества за приостановку работы в условиях непонятного регулирования, навязанного хунтой.

Стратегия и направление движения обозначены давно - уничтожение ИП как явления с тем, чтобы выдавить последние средства на поддержание растущих аппетитов силового аппарата. В этой ситуации уже невозможно будет адаптироваться к новым условиям работы как раньше. Выбор - терпеть и разоряться, сопротивляться или сворачивать деятельность и бежать.

Последний вариант хунта тоже решила забрать. В текущих условиях хунте нужны исключительно содержащие ее рабы.

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