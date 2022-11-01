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Ночью над Днепропетровщиной ВСУ уничтожили три вражеских дрона-камикадзе

  • 1.11.2022, 10:54
Ночью над Днепропетровщиной ВСУ уничтожили три вражеских дрона-камикадзе

Украинские защитники неба поделились успешной операцией.

В ночь на 1 ноября над Днепропетровской областью уничтожены три иранских беспилотника-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко со ссылкой на украинское воздушное командование «Схід».

- Крутые новости от украинских защитников неба. Военные из воздушного командования «Схід» ночью уничтожили над областью три вражеских дрона-камикадзе, - рассказал он.

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