Ночью над Днепропетровщиной ВСУ уничтожили три вражеских дрона-камикадзе 1.11.2022, 10:54

Украинские защитники неба поделились успешной операцией.

В ночь на 1 ноября над Днепропетровской областью уничтожены три иранских беспилотника-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко со ссылкой на украинское воздушное командование «Схід».

- Крутые новости от украинских защитников неба. Военные из воздушного командования «Схід» ночью уничтожили над областью три вражеских дрона-камикадзе, - рассказал он.

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