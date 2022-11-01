В Калининграде заявили о «недоразумении с белорусской стороны» 1 1.11.2022, 11:03

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Российских дальнобойщиков не выпускали из Беларуси.

Калининградских дальнобойщиков, которых несколько дней не выпускали из Беларуси, начали выпускать, пишет РИА Новости. Российская сторона утверждала, что на белорусско-литовской границе стояло не менее двух десятков их грузовиков. Белорусские пограничники объясняли свои действия тем, что по базам данных мужчины проходят как «невыездные». В результате водители фур оставляли свои автомобили на терминале, а сами ехали в Москву, откуда летели на самолете в Калининград.

«По ситуации с проездом дальнобойщиков через Беларусь. На текущий момент проблема решена — водители проезжают. Наши коллеги из транспортных компаний также данную информацию подтвердили», — говорит руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. По его словам, причиной проблемной ситуации было «недоразумение с белорусской стороны», и его уже нет.

Скорее всего причина действий белорусских пограничников была в мобилизации, которая проводилась в России. Уже официально заявлено, что она закончена, поэтому выезд военнообязанным россиянам вновь открыт.

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